https://ria.ru/20210216/sneg-1597691946.html

Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов

Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов

В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:39

2021-02-16T14:39

2021-02-16T14:42

москва сегодня: мегаполис для жизни

telegram (приложение)

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра сообщал, что в ближайшие четыре дня в Москве должны будут справиться с последствиями мощного снегопада, прошедшего в конце прошлой недели.

https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html

москва

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2021

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telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество