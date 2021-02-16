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Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов
Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов
В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:39
2021-02-16T14:42
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра сообщал, что в ближайшие четыре дня в Москве должны будут справиться с последствиями мощного снегопада, прошедшего в конце прошлой недели.
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telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество

Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов

14:39 16.02.2021 (обновлено: 14:42 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Зима в Москве - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 22:00
Заммэра Москвы рассказал о новых методиках вывоза снега
Ранее заместитель мэра сообщал, что в ближайшие четыре дня в Москве должны будут справиться с последствиями мощного снегопада, прошедшего в конце прошлой недели.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниTelegram (приложение)Петр БирюковМоскваОбщество
 
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