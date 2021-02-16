https://ria.ru/20210216/sneg-1597691946.html
Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов
Бирюков: в Москве очищены от снега три четверти дорог и дворов
В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:39
2021-02-16T14:39
2021-02-16T14:42
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петр бирюков
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общество
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. В Москве уже очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."По состоянию на 16 февраля очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.Ранее заместитель мэра сообщал, что в ближайшие четыре дня в Москве должны будут справиться с последствиями мощного снегопада, прошедшего в конце прошлой недели.
https://ria.ru/20210215/sneg-1597607963.html
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telegram (приложение), петр бирюков, москва, общество