Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация в Москве по гриппу и ОРВИ спокойная, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
"Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве на 7 неделе 2021 года, с 08 по 14 февраля, спокойная, соответствует сезону года. Показатели заболеваемости по сравнению с эпидемическими пороговыми уровнями ниже среди всех возрастных групп населения: среди совокупного населения на 57,4%, среди детей 0-2 года — на 81,8%, среди детей 3–6 лет — на 84,9%, среди детей 7–14 лет — на 70,9%, среди взрослого населения ниже на 15,4%", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 40,0% , РС-вирусы– 10,0%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 57,1%.
"В связи с подготовкой к эпидсезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 года за счёт всех источников финансирования привито более 7 миллионов 417,1 тысячи человек, из них 1 миллион 264,850 тысячи детей, что составляет 59,1% от всего населения города", - уточняется в сообщении.