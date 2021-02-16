https://ria.ru/20210216/situatsiya-1597634756.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

Роспотребнадзор оценил ситуацию с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Москве

Ситуация в Москве по гриппу и ОРВИ спокойная, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:00

2021-02-16T10:00

2021-02-16T10:00

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Ситуация в Москве по гриппу и ОРВИ спокойная, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.Отмечается, что в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: в том числе риновирусы – 40,0% , РС-вирусы– 10,0%, другие вирусы не гриппозной этиологии – 57,1%.

https://ria.ru/20210216/orvi-1597618980.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество