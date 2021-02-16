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https://ria.ru/20210216/shri-lanka-1597645157.html
Эксперты рассказали, сколько стоит для россиян отдых на Шри-Ланке
Эксперты рассказали, сколько стоит для россиян отдых на Шри-Ланке
Эксперты рассказали, пользуется ли спросом у российских туристов отдых на Шри-Ланке и во сколько он обойдется, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:14
2021-02-16T11:14
коронавирус covid-19
сингапур (страна)
коломбо
доха
туризм
отели
цены
туристы
авиабилеты
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, пользуется ли спросом у российских туристов отдых на Шри-Ланке и во сколько он обойдется, сообщает АТОР. Российские туроператоры говорят, что интерес к поездкам на остров есть. Однако пока наша страна официально не возобновила авиасообщение с этим государством, прямых рейсов туда не ожидается как минимум, 2,5 месяца. В марте добраться из Москвы до Коломбо можно с одной пересадкой: в Дубае, Дохе или Сингапуре.Самый дешевый перелет — через Сингапур (от 43 тысяч рублей в обе стороны). Чрез Доху —от 46 тысяч рублей туда-обратно. Через Дубай — от 66 975 рублей.Эксперты отметили, что росту спроса на это напрвление также мешают необходимость сдать три ПЦР-теста на COVID-19 и обязательный 14-дневный карантин на территории одного из 80-ти сертифицированных отелей страны. Правда, в списке гостиниц, одобренных правительством Шри-Ланки для размещения иностранцев, есть и те, что до пандемии были востребованы на российском рынке. Причем отели предлагают скидки до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость недельного проживания на базе полупансиона — 30 тысяч рублей на человека. Есть предложения отдыха в "четверках" и за 22-26 тысячи рублей в двухместном номере.
https://ria.ru/20210120/shri-lanka-1593701910.html
сингапур (страна)
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коронавирус covid-19, сингапур (страна), коломбо, доха, отели, цены, туристы, авиабилеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, отдых

Эксперты рассказали, сколько стоит для россиян отдых на Шри-Ланке

11:14 16.02.2021
 
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman / Золотой храм
Золотой храм - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
CC BY-SA 3.0 / Julie Anne Workman /
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Эксперты рассказали, пользуется ли спросом у российских туристов отдых на Шри-Ланке и во сколько он обойдется, сообщает АТОР.
Российские туроператоры говорят, что интерес к поездкам на остров есть. Однако пока наша страна официально не возобновила авиасообщение с этим государством, прямых рейсов туда не ожидается как минимум, 2,5 месяца. В марте добраться из Москвы до Коломбо можно с одной пересадкой: в Дубае, Дохе или Сингапуре.
Самый дешевый перелет — через Сингапур (от 43 тысяч рублей в обе стороны). Чрез Доху —от 46 тысяч рублей туда-обратно. Через Дубай — от 66 975 рублей.
Эксперты отметили, что росту спроса на это напрвление также мешают необходимость сдать три ПЦР-теста на COVID-19 и обязательный 14-дневный карантин на территории одного из 80-ти сертифицированных отелей страны.
Правда, в списке гостиниц, одобренных правительством Шри-Ланки для размещения иностранцев, есть и те, что до пандемии были востребованы на российском рынке.
Причем отели предлагают скидки до 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость недельного проживания на базе полупансиона — 30 тысяч рублей на человека. Есть предложения отдыха в "четверках" и за 22-26 тысячи рублей в двухместном номере.
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ТуризмКоронавирус COVID-19Сингапур (страна)КоломбоДохаОтелиЦенытуристыавиабилетыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмОтдых
 
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