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Сергей Шнуров станцевал на яхте с беременной женой
Сергей Шнуров станцевал на яхте с беременной женой
Музыкант Сергей Шнуров продемонстрировал в сторис Instagram, как танцует на палубе яхты с беременной женой Ольгой Абрамовой. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:38
2021-02-16T10:46
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров продемонстрировал в сторис Instagram, как танцует на палубе яхты с беременной женой Ольгой Абрамовой.В коротком ролике лидер группировки "Ленинград" нежно обнимает Ольгу и медленно кружится с ней в танце на фоне ночного неба. На одном из кадров видно, что супруга артиста в положении. В декабре прошлого года Сергей Шнуров в стихотворной форме сообщил, о том, что они с Ольгой ждут ребенка."И теперь ребеночка мы ждем,Нежно обниму я вас и жарко.Представляю маленькие ножки,Глазки, попку, ну и носик кнопкой.Будет трое нас, да, еще кошки,И в улыбке расплываюсь робкой", — написал тогда он.Для 47-летнего музыканта будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.
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РИА Новости
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шоу-бизнес, стиль жизни, знаменитости, звезды, беременность, шнур (сергей шнуров)

Сергей Шнуров станцевал на яхте с беременной женой

04:38 16.02.2021 (обновлено: 10:46 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСергей Шнуров
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров продемонстрировал в сторис Instagram, как танцует на палубе яхты с беременной женой Ольгой Абрамовой.
© Фото : shnurovsСкрин сторис из инстаграма Сергея Шнурова
Скрин сторис из инстаграма Сергея Шнурова - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© Фото : shnurovs
Скрин сторис из инстаграма Сергея Шнурова
В коротком ролике лидер группировки "Ленинград" нежно обнимает Ольгу и медленно кружится с ней в танце на фоне ночного неба. На одном из кадров видно, что супруга артиста в положении.
В декабре прошлого года Сергей Шнуров в стихотворной форме сообщил, о том, что они с Ольгой ждут ребенка.
"И теперь ребеночка мы ждем,
Нежно обниму я вас и жарко.
Представляю маленькие ножки,
Глазки, попку, ну и носик кнопкой.
Будет трое нас, да, еще кошки,
И в улыбке расплываюсь робкой", — написал тогда он.
Для 47-летнего музыканта будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.
Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
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Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка
 
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