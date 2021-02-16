https://ria.ru/20210216/shnurov-1597561840.html

Сергей Шнуров станцевал на яхте с беременной женой

Сергей Шнуров станцевал на яхте с беременной женой

Музыкант Сергей Шнуров продемонстрировал в сторис Instagram, как танцует на палубе яхты с беременной женой Ольгой Абрамовой. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:38

2021-02-16T04:38

2021-02-16T10:46

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шнур (сергей шнуров)

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Музыкант Сергей Шнуров продемонстрировал в сторис Instagram, как танцует на палубе яхты с беременной женой Ольгой Абрамовой.В коротком ролике лидер группировки "Ленинград" нежно обнимает Ольгу и медленно кружится с ней в танце на фоне ночного неба. На одном из кадров видно, что супруга артиста в положении. В декабре прошлого года Сергей Шнуров в стихотворной форме сообщил, о том, что они с Ольгой ждут ребенка."И теперь ребеночка мы ждем,Нежно обниму я вас и жарко.Представляю маленькие ножки,Глазки, попку, ну и носик кнопкой.Будет трое нас, да, еще кошки,И в улыбке расплываюсь робкой", — написал тогда он.Для 47-летнего музыканта будущий малыш станет третьем ребенком (у музыканта есть сын и дочь от предыдущих браков), а для его 29-летней жены — первенцем.

https://ria.ru/20210214/prints-1597462204.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, стиль жизни, знаменитости, звезды, беременность, шнур (сергей шнуров)