Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам

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Трехлетняя панда по кличке Диндин живет в Московском зоопарке. Снег для нее – это сплошное развлечение. Панда катается с горки, кувыркается по сугробам, играет в снежки, прячется под качели и заваливает заснеженную елку. Несмотря на мороз, животное очень активно и много времени проводит в вольере.