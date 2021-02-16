https://ria.ru/20210216/shalosti-pandy-zimoy-gorka-snezhki-i-kuvyrki-po-sugrobam--1597728129.html
Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам
Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам
Трехлетняя панда по кличке Диндин живет в Московском зоопарке. Снег для нее – это сплошное развлечение. Панда катается с горки, кувыркается по сугробам, играет в снежки, прячется под качели и заваливает заснеженную елку. Несмотря на мороз, животное очень активно и много времени проводит в вольере.
2021-02-16T17:30
2021-02-16T17:30
2021-02-16T17:32
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Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам
Трехлетняя панда по кличке Диндин живет в Московском зоопарке. Снег для нее – это сплошное развлечение. Панда катается с горки, кувыркается по сугробам, играет в снежки, прячется под качели и заваливает заснеженную елку. Несмотря на мороз, животное очень активно и много времени проводит в вольере.
2021-02-16T17:30
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Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам
Трехлетняя панда по кличке Диндин живет в Московском зоопарке. Снег для нее – это сплошное развлечение. Панда катается с горки, кувыркается по сугробам, играет в снежки, прячется под качели и заваливает заснеженную елку. Несмотря на мороз, животное очень активно и много времени проводит в вольере.
2021-02-16T17:30
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PT1M01S
Шалости панды зимой: горка, снежки и кувырки по сугробам
17:30 16.02.2021 (обновлено: 17:32 16.02.2021)
Трехлетняя панда по кличке Диндин живет в Московском зоопарке. Снег для нее – это сплошное развлечение. Панда катается с горки, кувыркается по сугробам, играет в снежки, прячется под качели и заваливает заснеженную елку. Несмотря на мороз, животное очень активно и много времени проводит в вольере.