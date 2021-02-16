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В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать подробности касательно позиции России по сделке ОПЕК+. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:51
2021-02-16T13:51
россия
опек
дмитрий песков
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать подробности касательно позиции России по сделке ОПЕК+."Без комментариев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.Комментируя состоявшийся накануне разговор президента РФ Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда Песков отметил, что ему нечего добавить к сообщению пресс-службы Кремля, однако обратил внимание, что тематика ОПЕК+ действительно затрагивалась."Было сообщение по разговору, мне нечего добавить к тому, что было сказано… Тематика ОПЕК+ действительно затрагивалась", - сказал он.В понедельник сообщалось, что Путин и саудовский наследный принц по телефону обсудили реализацию сделки ОПЕК+, выразили настрой на продолжение координации для стабильности энергорынка.
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россия, опек, дмитрий песков, владимир путин, в мире

В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+

13:51 16.02.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал сообщать подробности касательно позиции России по сделке ОПЕК+.
"Без комментариев", - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Комментируя состоявшийся накануне разговор президента РФ Владимира Путина и саудовского наследного принца Мухаммеда Бен Сальмана Аль Сауда Песков отметил, что ему нечего добавить к сообщению пресс-службы Кремля, однако обратил внимание, что тематика ОПЕК+ действительно затрагивалась.
"Было сообщение по разговору, мне нечего добавить к тому, что было сказано… Тематика ОПЕК+ действительно затрагивалась", - сказал он.
В понедельник сообщалось, что Путин и саудовский наследный принц по телефону обсудили реализацию сделки ОПЕК+, выразили настрой на продолжение координации для стабильности энергорынка.
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РоссияОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинВ мире
 
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