https://ria.ru/20210216/sberbank-1597668842.html

Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"

Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"

Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:48

2021-02-16T12:48

2021-02-16T12:48

россия

научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"

сбербанк россии

технологии

экономика

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ.Компания Сбербанка "Цифровые активы" закрыла сделку 4 февраля, приобретя 100% акций разработчика.В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что закрыли сделку по выкупу разработчика у компании "Кейджи Импекс" в феврале, при этом ее сумму раскрывать не стали.Сбербанк в сентябре прошлого года создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе занимается созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль был выпущен на дороги для пилотирования в конце 2020 года.Проект гибридного автомобиля был анонсирован еще в 2010 году, а в конце того года были представлены первые прототипы. Однако весной 2014 года компания "Ё-Инжиниринг" закрыла проект, передав ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси. Сделка объяснялась тем, что выпуск "ё-мобиля" в России в тогдашней экономической ситуации был невозможным. Сумма сделки составила символический 1 евро.

https://realty.ria.ru/20210129/peterburg-1595103859.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", сбербанк россии, технологии, экономика