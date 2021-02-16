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Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"
Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"
Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:48
2021-02-16T12:48
россия
научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами"
сбербанк россии
технологии
экономика
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ.Компания Сбербанка "Цифровые активы" закрыла сделку 4 февраля, приобретя 100% акций разработчика.В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что закрыли сделку по выкупу разработчика у компании "Кейджи Импекс" в феврале, при этом ее сумму раскрывать не стали.Сбербанк в сентябре прошлого года создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе занимается созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль был выпущен на дороги для пилотирования в конце 2020 года.Проект гибридного автомобиля был анонсирован еще в 2010 году, а в конце того года были представлены первые прототипы. Однако весной 2014 года компания "Ё-Инжиниринг" закрыла проект, передав ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси. Сделка объяснялась тем, что выпуск "ё-мобиля" в России в тогдашней экономической ситуации был невозможным. Сумма сделки составила символический 1 евро.
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россия, научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "нами", сбербанк россии, технологии, экономика

Сбербанк приобрел разработчика "Е-мобиля"

12:48 16.02.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Структура Сбербанка приобрела разработчика "Е-инжиниринг", который работал над российским гибридным автомобилем, следует из данных ЕГРЮЛ.
Компания Сбербанка "Цифровые активы" закрыла сделку 4 февраля, приобретя 100% акций разработчика.
В Сбербанке подтвердили РИА Новости, что закрыли сделку по выкупу разработчика у компании "Кейджи Импекс" в феврале, при этом ее сумму раскрывать не стали.
"Команда и компетенции компании будут использоваться для развития направлений компании Sber Automotive Technologies, разработки платформы для автономных средств передвижения, беспилотных автомобилей и технологий", - добавили в пресс-службе кредитной организации.
Жилищное строительство - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Сбербанк профинансирует строительство города-спутника Петербурга
Сбербанк в сентябре прошлого года создал дочернюю компанию Sber Automotive Technologies, которая в том числе занимается созданием систем для беспилотного транспорта. Первый автомобиль был выпущен на дороги для пилотирования в конце 2020 года.
Проект гибридного автомобиля был анонсирован еще в 2010 году, а в конце того года были представлены первые прототипы. Однако весной 2014 года компания "Ё-Инжиниринг" закрыла проект, передав ФГУП НАМИ всю конструкторскую документацию и исключительные права на ноу-хау по разработке кузова и шасси. Сделка объяснялась тем, что выпуск "ё-мобиля" в России в тогдашней экономической ситуации был невозможным. Сумма сделки составила символический 1 евро.
 
РоссияНаучно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт "НАМИ"Сбербанк РоссииТехнологииЭкономика
 
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