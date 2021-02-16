https://ria.ru/20210216/sanktsii-1597658895.html

В Госдуме отреагировали на призыв Эстонии к новым санкциям против России

В Госдуме отреагировали на призыв Эстонии к новым санкциям против России

Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Алексея Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:01

2021-02-16T12:01

2021-02-16T12:01

россия

леонид слуцкий

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Алексея Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России, заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики"."Парламент Эстонии, приняв абсурдное заявление с требованием освободить Навального и разработать политику ЕС по очередным антироссийским санкциям, топорно отрабатывает западную методичку по сдерживанию России. Подобные заявления становятся шаблонной формой вмешательства во внутренние дела суверенных государств и давления на судебную систему. Это лишь усугубляет проблемы в двусторонних отношениях", - сказал Слуцкий.Глава комитета отметил, что парламентариям Эстонии стоит, прежде всего, обратить внимание на состояние прав человека и свободы слова внутри собственной страны, а не заниматься "карикатурным поучательством".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск.Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека. В рамках дела "Ив Роше" Страсбург отказался признавать дело политически мотивированным и не стал предписывать российским властям отменить приговор. ЕСПЧ пришел лишь к выводу о том, что действия обвиняемых могли быть как преступлением, так и обычной коммерческой деятельностью.

https://ria.ru/20210216/sanktsii-1597644434.html

https://ria.ru/20210212/samostoyatelnost-1597183058.html

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россия, леонид слуцкий, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), госдума рф, европейский суд по правам человека, москва, эстония, в мире