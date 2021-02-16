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В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России
В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России
Предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина,... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:45
2021-02-16T11:15
россия
константин косачев
эстония
оон
политика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики"."Парламенту Эстонии и иже с ним следовало бы осознать, что "эффективная политика санкций" в обход ООН и есть агрессивная внешняя политика в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.
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россия, константин косачев, эстония, оон, политика

В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России

10:45 16.02.2021 (обновлено: 11:15 16.02.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики".
"Парламенту Эстонии и иже с ним следовало бы осознать, что "эффективная политика санкций" в обход ООН и есть агрессивная внешняя политика в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.
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