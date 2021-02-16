https://ria.ru/20210216/sanktsii-1597644434.html

В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России

В Совфеде оценили предложения Эстонии о санкциях против России

Предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина,... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:45

2021-02-16T10:45

2021-02-16T11:15

россия

константин косачев

эстония

оон

политика

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Предлагаемые Эстонией в обход ООН санкции в отношении России за ее якобы "агрессивную внешнюю политику" и есть агрессивная политика, но уже самого Таллина, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Парламент Эстонии в понедельник принял заявление в защиту гражданских свобод в России, призвав разработать политику антироссийских санкций, сообщила пресс-служба высшего законодательного органа республики. Как утверждается в заявлении, ЕС со своими партнерами должны "разработать эффективную политику санкций, которая вынудит Россию отказаться от агрессивной внешней политики"."Парламенту Эстонии и иже с ним следовало бы осознать, что "эффективная политика санкций" в обход ООН и есть агрессивная внешняя политика в чистом виде", - написал Косачев в Facebook.

https://ria.ru/20210213/lavrov-1597257625.html

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россия, константин косачев, эстония, оон, политика