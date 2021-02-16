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https://ria.ru/20210216/safronov-1597681347.html
Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу против обвиняемого в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:57
2021-02-16T13:57
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
россия
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу против обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, как и по другим вопросам общественно-политической тематики."Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но, по крайней мере, это все доступно президенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли президент альтернативную информацию по делу Сафронова - не только от ФСБ, но и из СМИ.Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
https://ria.ru/20210215/safronov-1597528560.html
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россия
москва
сша
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", россия, роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, происшествия

Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков

13:57 16.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЭкс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов
Экс-советник главы Роскосмоса Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что главе государства Владимиру Путину доступны все основные публикации по делу против обвиняемого в госизмене экс-журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, как и по другим вопросам общественно-политической тематики.
"Безусловно, все основные публикации по этой теме, как и в целом основные публикации по общественно-политической повестке дня, президенту ежедневно докладываются. Они ложатся ему на стол. Может быть, у президента не всегда есть время досконально их изучать по объективным причинам, но, по крайней мере, это все доступно президенту", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получает ли президент альтернативную информацию по делу Сафронова - не только от ФСБ, но и из СМИ.
Иван Сафронов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
Вчера, 14:09
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Бывший журналист, а ныне советник главы "Роскосмоса" Сафронов был задержан 7 июля 2020 года, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы поместил его под стражу.
ФСБ вменяет Сафронову передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается якобы передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков уверял, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов в суде - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоссияРоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий ПесковВладимир ПутинМоскваСШАПроисшествия
 
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