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"Русгидро" подпишет соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем
"Русгидро" подпишет соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в Москве с председателем правления ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным, стороны сообщили о... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T06:13
2021-02-16T06:13
россия
михаил дегтярев
русгидро
хабаровский край
экономика
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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в Москве с председателем правления ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным, стороны сообщили о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества.Кроме того, стороны обсудили строительство котельной в поселке Майском Советско-Гаванского района, которую энергохолдинг строит для теплоснабжения населенного пункта. "Она обеспечит жителей поселка теплом после вывода из эксплуатации построенной в 1938 году Майской ГРЭС", - отметил глава региона.Как сообщает правительство края, глава региона высоко оценил качество строительства и работы недавно введенной в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань (сентябрь 2020 года) и жилого дома для работников электростанции. Эта централь — последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с указом президента РФ. Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч, в год она будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС.Новая станция соответствует высоким экологическим стандартам — электрофильтры улавливают не менее 99,6% частиц золы. ТЭЦ позволит улучшить экологическую ситуацию в Советской Гавани, обеспечив жителей круглогодичным горячим водоснабжением — ранее горячая вода подавалась жителям города только в отопительный период.Ранее сообщалось, что проект новой ТЭЦ-4 для Хабаровска готов и прошел госэкспертизу, сдача в эксплуатацию крупного стратегического объекта запланирована на 2025 год. Возведением нового энергообъекта будет заниматься "Русгидро". Воплощать задуманное (включая линии электропередачи, тепловые сети, водоснабжение и т.п.) энергетики будут на собственные средства на условиях окупаемости. Станция будет работать на природном газе. С пуском новой теплоэлектроцентрали (и учитывая мощности уже действующих в краевом центре) у Хабаровска появится большой задел на долгие годы: тепла и электричества хватит для строительства десятков микрорайонов как минимум до 2035 года, отметили энергетики городской администрации.В 2019 году правительство РФ утвердило перечень предложенных "Русгидро" проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке. В него вошло и возведение хабаровской ТЭЦ-4. Она заменит уже многократно выработавшую свой ресурс ТЭЦ-1, которой в этом году исполняется 67 лет.Установленная электрическая мощность будущей теплоэлектростанции 320,8 МВт, тепловая – 1368 Гкал/ч. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,6 миллиарда кВт/ч. По электрической мощности это примерно пятая часть максимума нагрузки всего Хабаровского края, а по тепловой – около 65% базового уровня потребления тепловой энергии Хабаровска.
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россия, михаил дегтярев, русгидро, хабаровский край, экономика

"Русгидро" подпишет соглашение о сотрудничестве с Хабаровским краем

06:13 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд компании "Русгидро"
Стенд компании Русгидро - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ХАБАРОВСК, 16 фев — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев встретился в Москве с председателем правления ПАО "Русгидро" Виктором Хмариным, стороны сообщили о заинтересованности в дальнейшем развитии сотрудничества.

"Одним из ключевых вопросов стало готовящееся к подписанию соглашение между Хабаровским краем и ПАО "Русгидро". Оно касается взаимодействия при разработке программы перспективного развития края до 2025 года, в частности - вопросов газоснабжения будущей ТЭЦ-4", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

Кроме того, стороны обсудили строительство котельной в поселке Майском Советско-Гаванского района, которую энергохолдинг строит для теплоснабжения населенного пункта. "Она обеспечит жителей поселка теплом после вывода из эксплуатации построенной в 1938 году Майской ГРЭС", - отметил глава региона.
Как сообщает правительство края, глава региона высоко оценил качество строительства и работы недавно введенной в эксплуатацию ТЭЦ в городе Советская Гавань (сентябрь 2020 года) и жилого дома для работников электростанции. Эта централь — последний из четырех приоритетных проектов строительства тепловой генерации на Дальнем Востоке, реализованный в соответствии с указом президента РФ. Новая ТЭЦ электрической мощностью 126 МВт и тепловой мощностью 200 Гкал/ч, в год она будет вырабатывать 630 млн кВт/ч, что в три раза превышает выработку Майской ГРЭС.
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Новая станция соответствует высоким экологическим стандартам — электрофильтры улавливают не менее 99,6% частиц золы. ТЭЦ позволит улучшить экологическую ситуацию в Советской Гавани, обеспечив жителей круглогодичным горячим водоснабжением — ранее горячая вода подавалась жителям города только в отопительный период.
Ранее сообщалось, что проект новой ТЭЦ-4 для Хабаровска готов и прошел госэкспертизу, сдача в эксплуатацию крупного стратегического объекта запланирована на 2025 год. Возведением нового энергообъекта будет заниматься "Русгидро". Воплощать задуманное (включая линии электропередачи, тепловые сети, водоснабжение и т.п.) энергетики будут на собственные средства на условиях окупаемости. Станция будет работать на природном газе. С пуском новой теплоэлектроцентрали (и учитывая мощности уже действующих в краевом центре) у Хабаровска появится большой задел на долгие годы: тепла и электричества хватит для строительства десятков микрорайонов как минимум до 2035 года, отметили энергетики городской администрации.
В 2019 году правительство РФ утвердило перечень предложенных "Русгидро" проектов по строительству и модернизации тепловых электростанций на Дальнем Востоке. В него вошло и возведение хабаровской ТЭЦ-4. Она заменит уже многократно выработавшую свой ресурс ТЭЦ-1, которой в этом году исполняется 67 лет.
Установленная электрическая мощность будущей теплоэлектростанции 320,8 МВт, тепловая – 1368 Гкал/ч. Проектная среднегодовая выработка электроэнергии – 1,6 миллиарда кВт/ч. По электрической мощности это примерно пятая часть максимума нагрузки всего Хабаровского края, а по тепловой – около 65% базового уровня потребления тепловой энергии Хабаровска.
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