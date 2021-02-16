Роснефть: трудноизвлекаемые запасы нефти становятся доступнее
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ 2017
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запасы нефти, которые считались трудноизвлекаемыми еще три года назад, сегодня становятся естественным объектом разработки для "Роснефти": на основе собственных технологий компанией уже пробурено свыше 1500 горизонтальных скважин, которые обеспечили вовлечение в разработку более 100 миллионов тонн трудноизвлекаемой нефти, сообщил директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали.
Он выступил во вторник на пресс-конференции, посвященной научной деятельности компании "Роснефть" и Году науки и технологий в России.
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"Портфель инновационных продуктов компании "Роснефть" в текущий момент насчитывает 130 целевых проектов. Всего компания разработала более 800 локализованных технологий, большинство из которых применяется в производственной деятельности компании. Все запасы когда-то были трудноизвлекаемыми, потому что человек просто не знал, что с ними делать. В 2020 году на основе новых технологий пробурено девять горизонтальных скважин, которые дают приток свыше 50 тонн нефти в сутки. Это соответствует мировой практике и превосходит предыдущий отечественный опыт в 1,5-3 раза", - отметил Пашали.
Уникальным примером является первая в мире 15-забойная горизонтальная скважина с конструкцией "березовый лист", пробуренная в 2020 году на Среднеботуобинском месторождении. При общей длине почти 12,8 тысячи метров скважина имеет самую большую в России протяженность проходки по коллектору - 10310 метров. Стартовый дебит скважины составил более 400 тонн нефти в сутки.
"Активно развивается направление цифровизации в геологии. Сейчас мы разрабатываем комплекс "Цифровой керн", который позволяет полученный из скважины каменный материал оцифровывать и проводить с ним эксперименты неограниченное число раз в течение короткого периода времени. С теми же трудноизвлекаемыми запасами при использовании старых методов эксперимент может длиться годами", - добавил Пашали.
Кроме того, "Роснефть" создала собственную линейку ПО, охватывающую все ключевые производственные процессы в области нефтегазодобычи.
"Можно с уверенностью говорить, что наша линейка корпоративного программного обеспечения для покрытия всех процессов в области добычи является передовой в России, самой полной и насыщенной по своему функционалу. И если сначала можно было сравнивать себя с импортными аналогами, то сейчас мы уже можем смело говорить, что у нас и функциональность, и удобство, и скорость использования превосходит в несколько раз зарубежные образцы", - подчеркнул глава департамента.
По его словам, в этом году "Роснефть" планирует вывести на рынок программы для геологического и геомеханического моделирования. Активно развиваются исследования в области катализаторов, в основном направленные на повышение экологичности, ведется разработка моторных масел и присадок, связанных с заменой устаревшей сырьевой базы, не всегда оптимальной с точки зрения экологии.
"Разрабатываются продукты на основе полимеров и композитных материалов. Хочется отметить уникальный сверхлегкий полимер - полидициклопентадиен. На его основе производят обсадные трубы для скважин. Материал не деформируется и отличается повышенной стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным средам (кислотам, щелочам и углеводородам) в интервале температур от 60 до 185 °С. Труба толщиной в 1 сантиметр способна выдерживать давление до 360 атмосфер. В основе такой трубы - стекловолокно, на которое наносится полимерный материал", - пояснил Пашали.
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Как отмечалось на пресс-конференции, в "Роснефти" работает самый большой в Европе научно-технологический комплекс, который включает более 30 институтов и 20 тысяч сотрудников.
"Эти институты покрывают все виды деятельности, которые соприкасаются с компанией "Роснефть". На базе этих институтов созданы еще и центры компетенции. Их у нас 44. И они охватывают четкие, узко обозначенные проблемные вопросы точки развития. У нас есть, например, центр по трубопроводным системам, который занимается проблемами коррозии, предотвращения разливов, снижения аварийности. Вместе с геологами и технологами плечом к плечу сидят программисты и создают ИТ-продукты, аналогов которым нет", - заявил директор департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО "НК "Роснефть" Эдуард Тимашев.
В "Роснефти" действует уникальная система типового проектирования компаний (СТПК). Разработано более 280 типовых решений, экономический эффект от их внедрения составил более 36 миллиардов рублей.
"Понятно, что типизация невозможна без проектирования, в том числе 3D-проектирования. У нас в каждом институте есть программные продукты, которые позволяют проектировать в 3D. Соответственно, есть 3D-сканеры, которые в дальнейшем обеспечивают сходимость 3D-моделей и реально построенных объектов", - отметил Тимашев.
В прошлом году были успешно проведены испытания мобильной установки, которая доставлялась на месторождения готовыми блоками для монтажа. Эта технология позволила в более комфортных условиях изготавливать оборудование и минимизировать работы по его установке и наладке на месторождении.
Также исследования специалистов "Роснефти" связаны с проблемами охраны труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды в зоне присутствия компании. Как отметил генеральный директор Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок Михаил Болдырев, в прошлом году экологи "Роснефти" открыли ранее неизвестное лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа.
"В 2020 году мы продолжили работу по хорошо известным нам видам – белым медведям, моржам и северным оленям. Кроме того, мы расширили нашу программу исследованиями белой чайки. Это редкий и эндемичный вид морских птиц российской Арктики. Мы впервые выполнили единовременную съемку всех лежбищ моржей на Земле Франца-Иосифа", - сказал Болдырев.
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Он добавил, что осенью 2020 года компания "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика", МГУ и компанией "Росгеология" выполнили бурение 9 скважин в северной части Карского моря, в районе острова Комсомолец. На сегодняшний день это – самые северные скважины на шельфе России. Проект был реализован с привлечением российских судов, оборудования и персонала. В результате бурения отобрано 285 метров керна весом 6 тонн.
"Также совместно с институтом "Иннопрактика" на базе геологического факультета МГУ реализуется разработка экологического препарата для очистки береговой линии в акватории северных морей от углеводородов. Препарат на сегодняшний день успешно прошел лабораторные испытания. Он основан на действии микроорганизмов, которые в качестве источников питания используют углеводороды", - заключил Болдырев.
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