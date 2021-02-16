https://ria.ru/20210216/rosneft-1597755905.html

Роснефть: трудноизвлекаемые запасы нефти становятся доступнее

Роснефть: трудноизвлекаемые запасы нефти становятся доступнее

Запасы нефти, которые считались трудноизвлекаемыми еще три года назад, сегодня становятся естественным объектом разработки для "Роснефти": на основе собственных РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:32

2021-02-16T20:32

2021-02-16T20:32

россия

иннопрактика

карское море

росгеология

роснефть

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Запасы нефти, которые считались трудноизвлекаемыми еще три года назад, сегодня становятся естественным объектом разработки для "Роснефти": на основе собственных технологий компанией уже пробурено свыше 1500 горизонтальных скважин, которые обеспечили вовлечение в разработку более 100 миллионов тонн трудноизвлекаемой нефти, сообщил директор департамента научно-технического развития и инноваций ПАО "НК "Роснефть" Александр Пашали.Он выступил во вторник на пресс-конференции, посвященной научной деятельности компании "Роснефть" и Году науки и технологий в России."Портфель инновационных продуктов компании "Роснефть" в текущий момент насчитывает 130 целевых проектов. Всего компания разработала более 800 локализованных технологий, большинство из которых применяется в производственной деятельности компании. Все запасы когда-то были трудноизвлекаемыми, потому что человек просто не знал, что с ними делать. В 2020 году на основе новых технологий пробурено девять горизонтальных скважин, которые дают приток свыше 50 тонн нефти в сутки. Это соответствует мировой практике и превосходит предыдущий отечественный опыт в 1,5-3 раза", - отметил Пашали.Уникальным примером является первая в мире 15-забойная горизонтальная скважина с конструкцией "березовый лист", пробуренная в 2020 году на Среднеботуобинском месторождении. При общей длине почти 12,8 тысячи метров скважина имеет самую большую в России протяженность проходки по коллектору - 10310 метров. Стартовый дебит скважины составил более 400 тонн нефти в сутки.Кроме того, "Роснефть" создала собственную линейку ПО, охватывающую все ключевые производственные процессы в области нефтегазодобычи."Можно с уверенностью говорить, что наша линейка корпоративного программного обеспечения для покрытия всех процессов в области добычи является передовой в России, самой полной и насыщенной по своему функционалу. И если сначала можно было сравнивать себя с импортными аналогами, то сейчас мы уже можем смело говорить, что у нас и функциональность, и удобство, и скорость использования превосходит в несколько раз зарубежные образцы", - подчеркнул глава департамента.По его словам, в этом году "Роснефть" планирует вывести на рынок программы для геологического и геомеханического моделирования. Активно развиваются исследования в области катализаторов, в основном направленные на повышение экологичности, ведется разработка моторных масел и присадок, связанных с заменой устаревшей сырьевой базы, не всегда оптимальной с точки зрения экологии."Разрабатываются продукты на основе полимеров и композитных материалов. Хочется отметить уникальный сверхлегкий полимер - полидициклопентадиен. На его основе производят обсадные трубы для скважин. Материал не деформируется и отличается повышенной стойкостью к механическим воздействиям и агрессивным средам (кислотам, щелочам и углеводородам) в интервале температур от 60 до 185 °С. Труба толщиной в 1 сантиметр способна выдерживать давление до 360 атмосфер. В основе такой трубы - стекловолокно, на которое наносится полимерный материал", - пояснил Пашали.Как отмечалось на пресс-конференции, в "Роснефти" работает самый большой в Европе научно-технологический комплекс, который включает более 30 институтов и 20 тысяч сотрудников.В "Роснефти" действует уникальная система типового проектирования компаний (СТПК). Разработано более 280 типовых решений, экономический эффект от их внедрения составил более 36 миллиардов рублей.В прошлом году были успешно проведены испытания мобильной установки, которая доставлялась на месторождения готовыми блоками для монтажа. Эта технология позволила в более комфортных условиях изготавливать оборудование и минимизировать работы по его установке и наладке на месторождении.Также исследования специалистов "Роснефти" связаны с проблемами охраны труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды в зоне присутствия компании. Как отметил генеральный директор Арктического научно-проектного центра шельфовых разработок Михаил Болдырев, в прошлом году экологи "Роснефти" открыли ранее неизвестное лежбище моржей на Земле Франца-Иосифа."В 2020 году мы продолжили работу по хорошо известным нам видам – белым медведям, моржам и северным оленям. Кроме того, мы расширили нашу программу исследованиями белой чайки. Это редкий и эндемичный вид морских птиц российской Арктики. Мы впервые выполнили единовременную съемку всех лежбищ моржей на Земле Франца-Иосифа", - сказал Болдырев.Он добавил, что осенью 2020 года компания "Роснефть" совместно с негосударственным институтом развития "Иннопрактика", МГУ и компанией "Росгеология" выполнили бурение 9 скважин в северной части Карского моря, в районе острова Комсомолец. На сегодняшний день это – самые северные скважины на шельфе России. Проект был реализован с привлечением российских судов, оборудования и персонала. В результате бурения отобрано 285 метров керна весом 6 тонн.

https://ria.ru/20210212/pribyl-1597266422.html

https://ria.ru/20210216/rosneft-1597687679.html

https://ria.ru/20200514/1571442067.html

https://ria.ru/20201126/burenie-1586437113.html

https://ria.ru/20201126/arktika-1586523038.html

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россия, иннопрактика, карское море, росгеология, роснефть, новости компаний - экономика