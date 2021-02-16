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Акции "Роснефти" на Мосбирже обновили рекорд во второй раз с начала года
Акции "Роснефти" на Мосбирже обновили рекорд во второй раз с начала года
В ходе торгов 16 февраля акции "Роснефти" обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже на максимуме поднималась до... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:23
2021-02-16T19:03
роснефть
игорь сечин
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В ходе торгов 16 февраля акции "Роснефти" обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже на максимуме поднималась до отметки 528,3 рубля, говорится в сообщении компании.На бирже в Лондоне "Роснефть" обогнала по капитализации китайскую нефтехимическую корпорацию Sinopec, а также компанию BP, стоимость российской компании превысила 75 миллиардов долларов. Бумаги компании поднялись до нового максимума на фоне отчета о прибыли в 2020 году, планах выплаты дивидендов и расширения проекта "Восток Ойл".Предыдущий рекорд был установлен 21 января 2021 года (524,8 рубля) - до этого котировки "Роснефти" не показывали новых максимальных значений с 4 октября 2018 года.Акции "Роснефти" растут четвертую торговую сессию подряд. За этот период рост бумаг до нового максимума составил 7,5%. С начала года прирост составил 21,42%.12 февраля "Роснефть" отчиталась о финансовых результатах по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. За год чистая прибыль компании составила ₽147 млрд — российский нефтедобытчик смог получить прибыль, несмотря на сложный для нефтяного рынка "ковидный" год.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в беседе с президентом Владимиром Путиным назвал компанию единственным из отчитавшихся к этому моменту крупных мировых нефтедобытчиков, получившим в 2020 году прибыль.Интерес к акциям может подогревать и намерение компании выплатить дивиденды по итогам 2020 года в соответствии с дивидендой политикой. Об этих планах в ходе телефонной конференции заявил первый вице-президент Дидье Касимиро. Действующая дивидендная политика предусматривает целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от чистой прибыли "Роснефти" по МСФО.В отчете "Роснефть" также объявила о расширении мегапроекта "Восток Ойл". В него войдут Пайяхское и Иркинское месторождения. Сечин отмечал, что это привело к притоку инвесторов в акции "Роснефти".
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роснефть, игорь сечин, новости компаний - экономика, экономика

Акции "Роснефти" на Мосбирже обновили рекорд во второй раз с начала года

14:23 16.02.2021 (обновлено: 19:03 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФрагмент стенда компании "Роснефть" накануне открытия международного экономического форума 2017
Фрагмент стенда компании Роснефть накануне открытия международного экономического форума 2017 - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В ходе торгов 16 февраля акции "Роснефти" обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже на максимуме поднималась до отметки 528,3 рубля, говорится в сообщении компании.
На бирже в Лондоне "Роснефть" обогнала по капитализации китайскую нефтехимическую корпорацию Sinopec, а также компанию BP, стоимость российской компании превысила 75 миллиардов долларов.
Бумаги компании поднялись до нового максимума на фоне отчета о прибыли в 2020 году, планах выплаты дивидендов и расширения проекта "Восток Ойл".
Предыдущий рекорд был установлен 21 января 2021 года (524,8 рубля) - до этого котировки "Роснефти" не показывали новых максимальных значений с 4 октября 2018 года.
Акции "Роснефти" растут четвертую торговую сессию подряд. За этот период рост бумаг до нового максимума составил 7,5%. С начала года прирост составил 21,42%.
12 февраля "Роснефть" отчиталась о финансовых результатах по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. За год чистая прибыль компании составила ₽147 млрд — российский нефтедобытчик смог получить прибыль, несмотря на сложный для нефтяного рынка "ковидный" год.
Глава "Роснефти" Игорь Сечин в беседе с президентом Владимиром Путиным назвал компанию единственным из отчитавшихся к этому моменту крупных мировых нефтедобытчиков, получившим в 2020 году прибыль.
Интерес к акциям может подогревать и намерение компании выплатить дивиденды по итогам 2020 года в соответствии с дивидендой политикой. Об этих планах в ходе телефонной конференции заявил первый вице-президент Дидье Касимиро. Действующая дивидендная политика предусматривает целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от чистой прибыли "Роснефти" по МСФО.
В отчете "Роснефть" также объявила о расширении мегапроекта "Восток Ойл". В него войдут Пайяхское и Иркинское месторождения. Сечин отмечал, что это привело к притоку инвесторов в акции "Роснефти".
Баннеры с логотипом Роснефти - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 18:51
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в 2020 г составила 147 млрд рублей
 
РоснефтьИгорь СечинНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
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