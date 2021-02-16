https://ria.ru/20210216/rosneft-1597687679.html

Акции "Роснефти" на Мосбирже обновили рекорд во второй раз с начала года

Акции "Роснефти" на Мосбирже обновили рекорд во второй раз с начала года

В ходе торгов 16 февраля акции "Роснефти" обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже на максимуме поднималась до... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T14:23

2021-02-16T14:23

2021-02-16T19:03

роснефть

игорь сечин

новости компаний - экономика

экономика

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. В ходе торгов 16 февраля акции "Роснефти" обновили исторический максимум. Стоимость ценных бумаг компании на Московской бирже на максимуме поднималась до отметки 528,3 рубля, говорится в сообщении компании.На бирже в Лондоне "Роснефть" обогнала по капитализации китайскую нефтехимическую корпорацию Sinopec, а также компанию BP, стоимость российской компании превысила 75 миллиардов долларов. Бумаги компании поднялись до нового максимума на фоне отчета о прибыли в 2020 году, планах выплаты дивидендов и расширения проекта "Восток Ойл".Предыдущий рекорд был установлен 21 января 2021 года (524,8 рубля) - до этого котировки "Роснефти" не показывали новых максимальных значений с 4 октября 2018 года.Акции "Роснефти" растут четвертую торговую сессию подряд. За этот период рост бумаг до нового максимума составил 7,5%. С начала года прирост составил 21,42%.12 февраля "Роснефть" отчиталась о финансовых результатах по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год. За год чистая прибыль компании составила ₽147 млрд — российский нефтедобытчик смог получить прибыль, несмотря на сложный для нефтяного рынка "ковидный" год.Глава "Роснефти" Игорь Сечин в беседе с президентом Владимиром Путиным назвал компанию единственным из отчитавшихся к этому моменту крупных мировых нефтедобытчиков, получившим в 2020 году прибыль.Интерес к акциям может подогревать и намерение компании выплатить дивиденды по итогам 2020 года в соответствии с дивидендой политикой. Об этих планах в ходе телефонной конференции заявил первый вице-президент Дидье Касимиро. Действующая дивидендная политика предусматривает целевой уровень дивидендных выплат не менее 50% от чистой прибыли "Роснефти" по МСФО.В отчете "Роснефть" также объявила о расширении мегапроекта "Восток Ойл". В него войдут Пайяхское и Иркинское месторождения. Сечин отмечал, что это привело к притоку инвесторов в акции "Роснефти".

https://ria.ru/20210212/pribyl-1597266422.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роснефть, игорь сечин, новости компаний - экономика, экономика