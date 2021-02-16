https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html
В Красноярском крае отремонтировали восемь соцобъектов по нацпроекту
В Красноярском крае отремонтировали восемь соцобъектов по нацпроекту
Восемь социальных объектов в различных территориях Красноярского края отремонтировали в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:19
2021-02-16T11:19
2021-02-16T11:19
красноярский край
минусинск
канск
общество
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КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости. Восемь социальных объектов в различных территориях Красноярского края отремонтировали в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы, губернатор и краевое правительство уделяют пристальное внимание состоянию объектов, где проживают пожилые люди и инвалиды. В рамках национального и регионального проектов в 2020 году на ремонтные работы в учреждениях было выделено более 61 миллиона рублей."В 2020 году масштабные ремонтные работы провели в Минусинском, Канском, Боготольском, Енисейском психоневрологических интернатах, специальном доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов "Уярский", домах-интернатах "Ботанический" и "Ветеран", а также в геронтологическом центре "Уют", - говорится в сообщении.В городах Канске, Уяре и Красноярске были отремонтированы жилые секции и холлы, заменили кровлю на некоторых хозяйственных блоках. В Минусинске привели в порядок жилые и служебные помещения, установили лифтовые кабины в двух корпусах учреждения. В Енисейском психоневрологическом интернате приступила к работе полностью обновленная столовая.В Боготольском психоневрологическом интернате за минувший год полностью заменили водопроводные, отопительные, канализационные и вентиляционные сети, установили новые пластиковые окна, демонтировали стены и полы. Полностью завершить ремонт планируется в 2021 году.По данным пресс-службы, кроме капитальных ремонтов в регионе в течение пяти лет планируется построить ряд новых учреждений стационарного обслуживания населения взамен зданий, не соответствующих требованиям безопасности и комфорта.Всего в Красноярском крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20210209/ekologiya-1596672398.html
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красноярский край, минусинск, канск, общество
КРАСНОЯРСК, 16 фев - РИА Новости.
Восемь социальных объектов в различных территориях Красноярского края
отремонтировали в рамках национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы, губернатор и краевое правительство уделяют пристальное внимание состоянию объектов, где проживают пожилые люди и инвалиды. В рамках национального и регионального проектов в 2020 году на ремонтные работы в учреждениях было выделено более 61 миллиона рублей.
"В 2020 году масштабные ремонтные работы провели в Минусинском, Канском, Боготольском, Енисейском психоневрологических интернатах, специальном доме-интернате для граждан пожилого возраста и инвалидов "Уярский", домах-интернатах "Ботанический" и "Ветеран", а также в геронтологическом центре "Уют", - говорится в сообщении.
В городах Канске
, Уяре
и Красноярске
были отремонтированы жилые секции и холлы, заменили кровлю на некоторых хозяйственных блоках. В Минусинске
привели в порядок жилые и служебные помещения, установили лифтовые кабины в двух корпусах учреждения. В Енисейском психоневрологическом интернате приступила к работе полностью обновленная столовая.
В Боготольском психоневрологическом интернате за минувший год полностью заменили водопроводные, отопительные, канализационные и вентиляционные сети, установили новые пластиковые окна, демонтировали стены и полы. Полностью завершить ремонт планируется в 2021 году.
По данным пресс-службы, кроме капитальных ремонтов в регионе в течение пяти лет планируется построить ряд новых учреждений стационарного обслуживания населения взамен зданий, не соответствующих требованиям безопасности и комфорта.
Всего в Красноярском крае действуют 33 стационарных учреждения социального обслуживания, в которых проживает почти 6,5 тысячи человек.