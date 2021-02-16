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Строительство путепровода в Мытищах вышло на финишную прямую
Строительство путепровода в Мытищах вышло на финишную прямую
До конца 2021 года в Мытищах планируется достроить путепровод через железнодорожные пути. Объект возводится на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира. Об этом... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:51
2021-02-16T19:51
2021-02-16T19:51
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
мытищи
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. До конца 2021 года в Мытищах планируется достроить путепровод через железнодорожные пути. Объект возводится на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира. Об этом сообщил телеканал "360".По поручению главы региона Андрея Воробьева осенью 2018 года началось строительство путепровода.В минтрансе Подмосковья уточнили, что процесс надвижки путепровода был разделен на три этапа. Осенью 2019 года закончили надвижку левой части объекта. Сейчас завершена надвижка правой стороны. Реализация проекта выходит на финишную прямую.Продолжаются подготовка локальных очистных сооружений и укладка инженерных коммуникаций. Отмечается, что пролет опустят в проектное положение до конца года.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), мытищи
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
До конца 2021 года в Мытищах планируется достроить путепровод через железнодорожные пути. Объект возводится на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По поручению главы региона Андрея Воробьева осенью 2018 года началось строительство путепровода.
В минтрансе Подмосковья уточнили, что процесс надвижки путепровода был разделен на три этапа. Осенью 2019 года закончили надвижку левой части объекта. Сейчас завершена надвижка правой стороны. Реализация проекта выходит на финишную прямую.
Продолжаются подготовка локальных очистных сооружений и укладка инженерных коммуникаций. Отмечается, что пролет опустят в проектное положение до конца года.