https://ria.ru/20210216/puteprovod-1597751169.html

Строительство путепровода в Мытищах вышло на финишную прямую

Строительство путепровода в Мытищах вышло на финишную прямую

До конца 2021 года в Мытищах планируется достроить путепровод через железнодорожные пути. Объект возводится на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира. Об этом... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:51

2021-02-16T19:51

2021-02-16T19:51

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

мытищи

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. До конца 2021 года в Мытищах планируется достроить путепровод через железнодорожные пути. Объект возводится на участке от улицы Фрунзе до улицы Мира. Об этом сообщил телеканал "360".По поручению главы региона Андрея Воробьева осенью 2018 года началось строительство путепровода.В минтрансе Подмосковья уточнили, что процесс надвижки путепровода был разделен на три этапа. Осенью 2019 года закончили надвижку левой части объекта. Сейчас завершена надвижка правой стороны. Реализация проекта выходит на финишную прямую.Продолжаются подготовка локальных очистных сооружений и укладка инженерных коммуникаций. Отмечается, что пролет опустят в проектное положение до конца года.

московская область (подмосковье)

мытищи

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), мытищи