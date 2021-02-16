https://ria.ru/20210216/prognoz-1597752090.html

Агентство "НКР" повысило прогноз Банка Уралсиб до "позитивного"

Агентство "НКР" повысило прогноз Банка Уралсиб до "позитивного"

Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило прогноз банка Уралсиб со "стабильного" на "позитивный", подтвердив кредитный рейтинг ПАО... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T19:48

2021-02-16T19:48

2021-02-16T19:48

уралсиб (финансовая корпорация)

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578036162_0:164:3072:1892_1920x0_80_0_0_2f0e9ee9252fa7daa8aba5066260ff07.jpg

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило прогноз банка Уралсиб со "стабильного" на "позитивный", подтвердив кредитный рейтинг ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на уровне BBB+, сообщает пресс-служба банка.В сообщении кредитной организации отмечается, что позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала."Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка", - говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20200220/1565024340.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уралсиб (финансовая корпорация), новости компаний - экономика