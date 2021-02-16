https://ria.ru/20210216/prognoz-1597752090.html
Агентство "НКР" повысило прогноз Банка Уралсиб до "позитивного"
Агентство "НКР" повысило прогноз Банка Уралсиб до "позитивного"
Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило прогноз банка Уралсиб со "стабильного" на "позитивный", подтвердив кредитный рейтинг ПАО... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:48
2021-02-16T19:48
2021-02-16T19:48
уралсиб (финансовая корпорация)
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Рейтинговое агентство "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) повысило прогноз банка Уралсиб со "стабильного" на "позитивный", подтвердив кредитный рейтинг ПАО "БАНК УРАЛСИБ" на уровне BBB+, сообщает пресс-служба банка.В сообщении кредитной организации отмечается, что позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала."Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка", - говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20200220/1565024340.html
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уралсиб (финансовая корпорация), новости компаний - экономика