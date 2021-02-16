https://ria.ru/20210216/probki-1597732579.html
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве достигли девяти баллов
Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:55
2021-02-16T17:55
2021-02-16T17:58
яндекс
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки в Москве вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель. Согласно данным сервиса, в 19.00 прогнозируются десятибалльные пробки.Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в пробках стоят центральные набережные, в частности, Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Берниковская и Устьинская.Кроме того, пробки наблюдаются на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Новом Арбате, Театральном проезде, местами на Тверской улице, а также на Лубянской площади, на улице Большая Лубянка, на Мясницкой улице.Помимо этого, движение затруднено на Бульварном кольце. Садовое кольцо также практически сомкнулось в пробках в обоих направлениях.Затруднения с движением наблюдаются и на протяжении всего ТТК в обоих направлениях. Протяженные пробки образовались и на протяжении всего МКАД, особенно на севере, востоке, юго-востоке, юге и юго-западе.Также пробки образовались на выезде из города в сторону Красногорска, Химок, Мытищ, Люберец и Видного.
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яндекс, москва
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Пробки в Москве
вечером во вторник достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки
".
Во второй половине дня во вторник пошел снег, по данным синоптиков, вечером ожидается слабая метель. Согласно данным сервиса, в 19.00 прогнозируются десятибалльные пробки.
Наибольшие затруднения наблюдаются в центре города: в пробках стоят центральные набережные, в частности, Москворецкая, Кремлевская, Софийская, Берниковская и Устьинская.
Кроме того, пробки наблюдаются на Большом Каменном мосту, на Боровицкой площади, на Новом Арбате, Театральном проезде, местами на Тверской улице
, а также на Лубянской площади, на улице Большая Лубянка, на Мясницкой улице.
Помимо этого, движение затруднено на Бульварном кольце. Садовое кольцо также практически сомкнулось в пробках в обоих направлениях.
Затруднения с движением наблюдаются и на протяжении всего ТТК в обоих направлениях. Протяженные пробки образовались и на протяжении всего МКАД, особенно на севере, востоке, юго-востоке, юге и юго-западе.
Также пробки образовались на выезде из города в сторону Красногорска
, Химок, Мытищ
, Люберец
и Видного
.