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Пробки в Москве вечером во вторник могут достичь девяти баллов
Пробки в Москве вечером во вторник могут достичь девяти баллов
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T07:48
2021-02-16T07:48
2021-02-16T07:48
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, а также Липецкой улице."В эти минуты есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. При заезде на Хорошёвскую эстакаду в левой полосе столкнулись три машины, для проезда остались свободны только два ряда. Еще один внезапный затор растет на Липецкой улице в сторону центра. На Царицынском путепроводе в результате аварии с "Газелью" перекрыты две полосы из трех. Транспорт объезжает ДТП по крайней правой полосе", - уточняется в сообщении.Добавляется, что общая длина заторов на дорогах города – 93 километра.
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москва, происшествия
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости.
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве
, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале
.
Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.
Кроме того, дептранс сообщает, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, а также Липецкой улице.
"В эти минуты есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. При заезде на Хорошёвскую эстакаду в левой полосе столкнулись три машины, для проезда остались свободны только два ряда. Еще один внезапный затор растет на Липецкой улице в сторону центра. На Царицынском путепроводе в результате аварии с "Газелью" перекрыты две полосы из трех. Транспорт объезжает ДТП по крайней правой полосе", - уточняется в сообщении.
Добавляется, что общая длина заторов на дорогах города – 93 километра.