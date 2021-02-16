https://ria.ru/20210216/probki-1597623908.html

Пробки в Москве вечером во вторник могут достичь девяти баллов

Пробки в Москве вечером во вторник могут достичь девяти баллов

Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T07:48

2021-02-16T07:48

2021-02-16T07:48

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пробки до девяти баллов ожидаются вечером во вторник в Москве, сообщается в инфографике департамента транспорта столицы в Telegram-канале.Согласно приведенным данным, утром и днем прогнозируются пробки в пять-шесть баллов. Отмечается, что на движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы.Кроме того, дептранс сообщает, что утром во вторник движение затруднено на Волгоградском проспекте, Дмитровском шоссе, а также Липецкой улице."В эти минуты есть внезапные сложности на внутренней стороне ТТК перед Звенигородским шоссе. При заезде на Хорошёвскую эстакаду в левой полосе столкнулись три машины, для проезда остались свободны только два ряда. Еще один внезапный затор растет на Липецкой улице в сторону центра. На Царицынском путепроводе в результате аварии с "Газелью" перекрыты две полосы из трех. Транспорт объезжает ДТП по крайней правой полосе", - уточняется в сообщении.Добавляется, что общая длина заторов на дорогах города – 93 километра.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия