https://ria.ru/20210216/prizy-1597676772.html
Инвестпортал и Портал поставщиков Москвы получили призы "Золотой сайт"
Инвестпортал и Портал поставщиков Москвы получили призы "Золотой сайт"
Инвестиционный портал Москвы и столичный Портал поставщиков получили награды ежегодного конкурса интернет-проектов "Золотой сайт", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:30
2021-02-16T13:30
2021-02-16T13:30
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
технологии
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597675754_0:123:1923:1205_1920x0_80_0_0_1d736e4946c71499827e39f096e04bf6.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Инвестиционный портал Москвы и столичный Портал поставщиков получили награды ежегодного конкурса интернет-проектов "Золотой сайт", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Так, Портал поставщиков, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей", а Инвестиционный портал награжден специальным призом в номинации "Сайт поддержки бизнеса и инвестиций".По данным пресс-службы, сегодня на Инвестиционном портале можно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Пользователям доступно 30 цифровых сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность и реализацию инвестпроектов. Только после завершившегося весной прошлого года масштабного редизайна на сайте появилось 13 новых онлайн-сервисов.Он добавил, что в конце прошлого года было запущено мобильное приложение Инвестиционного портала: теперь вне зависимости от места и времени московским предпринимателям обеспечена удобная точка доступа к инструментам и информации, касающимся ведения инвестиционной деятельности в городе.В свою очередь, руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что на Портале поставщиков за прошедший год появились новые сервисы, автоматизированы многие процессы, организована круглосуточная поддержка пользователей. По его словам, портал привлекает все больше предпринимателей: только за 2020 год к ресурсу присоединилось 43 тысячи новых пользователей, а каталог уникальных товаров, работ и услуг ресурса насчитывает уже свыше миллиона наименований.В этом году, помимо Инвестпортала и Портала поставщиков, награды конкурса "Золотой сайт" получили еще четыре интернет-проекта правительства Москвы: официальный сайт мэра mos.ru, мобильное приложение "Моя Москва", проект "Московский инновационный кластер" и портал "Узнай Москву".
https://ria.ru/20210120/kontrakt-1593815642.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597675754_37:0:1744:1280_1920x0_80_0_0_8010fa84323aa44b63c5ec8aa6a37b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, технологии, экономика
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Инвестиционный портал Москвы
и столичный Портал поставщиков получили награды ежегодного конкурса интернет-проектов "Золотой сайт", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Так, Портал поставщиков, созданный в 2013 году для автоматизации закупок малого объема, занял первое место в номинации "Городской портал для предпринимателей", а Инвестиционный портал награжден специальным призом в номинации "Сайт поддержки бизнеса и инвестиций".
По данным пресс-службы, сегодня на Инвестиционном портале можно найти подробную информацию о реализуемых в столице инвестиционных проектах, мерах поддержки промышленности, торгах по продаже и аренде городского имущества, налоговых режимах и льготах. Пользователям доступно 30 цифровых сервисов, которые упрощают предпринимательскую деятельность и реализацию инвестпроектов. Только после завершившегося весной прошлого года масштабного редизайна на сайте появилось 13 новых онлайн-сервисов.
"При разработке нового функционала мы опираемся на мнение инвесторов, учитываем их пожелания. Для оперативной связи бизнеса с правительством столицы на сайте работает линия прямых обращений. Всего за время существования на линию поступило более 9,6 тысячи обращений от предпринимателей, в том числе 2,9 тысячи – в 2020 году. Также в ноябре заработал сервис, позволяющий бизнесу в режиме одного окна отправлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности в столице и получать ответы в максимально короткие сроки в личном кабинете. Многие инвесторы отмечают, что взаимодействие с городом еще никогда не было таким открытым и оперативным", – рассказал руководитель ДИПП Александр Прохоров, слова которого приводятся в сообщении.
Он добавил, что в конце прошлого года было запущено мобильное приложение Инвестиционного портала: теперь вне зависимости от места и времени московским предпринимателям обеспечена удобная точка доступа к инструментам и информации, касающимся ведения инвестиционной деятельности в городе.
В свою очередь, руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что на Портале поставщиков за прошедший год появились новые сервисы, автоматизированы многие процессы, организована круглосуточная поддержка пользователей. По его словам, портал привлекает все больше предпринимателей: только за 2020 год к ресурсу присоединилось 43 тысячи новых пользователей, а каталог уникальных товаров, работ и услуг ресурса насчитывает уже свыше миллиона наименований.
В этом году, помимо Инвестпортала и Портала поставщиков, награды конкурса "Золотой сайт" получили еще четыре интернет-проекта правительства Москвы: официальный сайт мэра mos.ru, мобильное приложение "Моя Москва", проект "Московский инновационный кластер" и портал "Узнай Москву".