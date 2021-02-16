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Новости Подмосковья
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За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО
За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО
Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:23
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новости подмосковья
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады медиков, сообщил телеканал "360". Пункты вакцинации в МФЦ региона развернули 12 февраля. Эти площадки были организованы в 25 офисах. Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что больше всего пациентов приняли в Домодедове – здесь процедуру вакцинации прошли 127 человек. Также популярностью пользовались точки в Волоколамске и Видном. Привиться может любой желающий без предварительной записи. В целом в Московской области открыто более 190 пунктов вакцинации. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
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московская область (подмосковье)

За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО

16:23 16.02.2021 (обновлено: 19:25 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМедицинский работник держит в руках российскую вакцину "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак") в пункте вакцинации от коронавируса
Медицинский работник держит в руках российскую вакцину Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) в пункте вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады медиков, сообщил телеканал "360".
Пункты вакцинации в МФЦ региона развернули 12 февраля. Эти площадки были организованы в 25 офисах. Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что больше всего пациентов приняли в Домодедове – здесь процедуру вакцинации прошли 127 человек. Также популярностью пользовались точки в Волоколамске и Видном.

"А через 21 день пациентам нужно будет там же пройти второй этап вакцинации. Напоминание о прививке придет по СМС", — отметил Рымар.

Привиться может любой желающий без предварительной записи. В целом в Московской области открыто более 190 пунктов вакцинации. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
 
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