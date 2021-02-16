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За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО

За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО

Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:23

2021-02-16T16:23

2021-02-16T19:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады медиков, сообщил телеканал "360". Пункты вакцинации в МФЦ региона развернули 12 февраля. Эти площадки были организованы в 25 офисах. Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что больше всего пациентов приняли в Домодедове – здесь процедуру вакцинации прошли 127 человек. Также популярностью пользовались точки в Волоколамске и Видном. Привиться может любой желающий без предварительной записи. В целом в Московской области открыто более 190 пунктов вакцинации. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)