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За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО
За день прививки от коронавируса в МФЦ сделали более тысячи жителей МО
Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T16:23
2021-02-16T16:23
2021-02-16T19:25
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады медиков, сообщил телеканал "360". Пункты вакцинации в МФЦ региона развернули 12 февраля. Эти площадки были организованы в 25 офисах. Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что больше всего пациентов приняли в Домодедове – здесь процедуру вакцинации прошли 127 человек. Также популярностью пользовались точки в Волоколамске и Видном. Привиться может любой желающий без предварительной записи. В целом в Московской области открыто более 190 пунктов вакцинации. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Более тысячи жителей Московской области сделали прививки от коронавируса в пунктах вакцинации при МФЦ. В центрах "Мои документы" работали выездные бригады медиков, сообщил телеканал "360"
.
Пункты вакцинации в МФЦ региона развернули 12 февраля. Эти площадки были организованы в 25 офисах. Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что больше всего пациентов приняли в Домодедове – здесь процедуру вакцинации прошли 127 человек. Также популярностью пользовались точки в Волоколамске и Видном.
"А через 21 день пациентам нужно будет там же пройти второй этап вакцинации. Напоминание о прививке придет по СМС", — отметил Рымар.
Привиться может любой желающий без предварительной записи. В целом в Московской области открыто более 190 пунктов вакцинации. Пациенту необходимо иметь при себе паспорт, медицинский полис и СНИЛС.