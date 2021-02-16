https://ria.ru/20210216/preniya-1597642346.html
В суде по делу Навального о клевете начались прения сторон
В суде по делу Навального о клевете начались прения сторон
передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T10:36
2021-02-16T10:36
2021-02-16T11:09
алексей навальный
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. В суде по делу Навального о клевете начались прения сторон, передает корреспондент РИА Новости из Бабушкинского суда Москвы.Сегодня проходят прения сторон, на которых обвинитель попросит суд о наказании, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Уголовное дело возбудили из-за комментариев Навального к видео, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Основателю ФБК* грозит штраф или принудительные работы. Виновным себя он не признает.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html
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алексей навальный