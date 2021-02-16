https://ria.ru/20210216/pozvonochnik-1597618676.html

Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека

Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека

Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T04:07

2021-02-16T04:07

2021-02-16T10:50

андрей кабычкин

позвоночник

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597640703_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_c2e8e7e6e5f806bf4c37e665ad5d4aa9.jpg

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.По его словам, обычно проблемы начинаются после 35 лет, хотя у некоторых и значительно позже. Это обусловлено тем, что снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации. Продлить этот срок можно, если правильно распределять нагрузку на позвоночник. Когда человек работает стоя, статическая нагрузка на позвоночник повышена, а когда сидит — снижена. Но то, как человек сидит, тоже имеет значение, отметил врач. "Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — предупредил он.Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, поэтому, если нет возможности принять комфортное для позвоночника положение, нужно хотя бы периодически менять позу, советует медик. Он рекомендует через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы и обязательно посвящать несколько минут производственной гимнастике или специальным упражнениям.

https://ria.ru/20210216/zdravookhranenie-1597614321.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кабычкин, позвоночник, здоровье - общество, общество