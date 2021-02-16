https://ria.ru/20210216/pozvonochnik-1597618676.html
Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
Врач рассказал о "гарантийном периоде" позвоночника человека
Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T04:07
2021-02-16T04:07
2021-02-16T10:50
андрей кабычкин
позвоночник
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597640703_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_c2e8e7e6e5f806bf4c37e665ad5d4aa9.jpg
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин.По его словам, обычно проблемы начинаются после 35 лет, хотя у некоторых и значительно позже. Это обусловлено тем, что снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации. Продлить этот срок можно, если правильно распределять нагрузку на позвоночник. Когда человек работает стоя, статическая нагрузка на позвоночник повышена, а когда сидит — снижена. Но то, как человек сидит, тоже имеет значение, отметил врач. "Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — предупредил он.Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, поэтому, если нет возможности принять комфортное для позвоночника положение, нужно хотя бы периодически менять позу, советует медик. Он рекомендует через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы и обязательно посвящать несколько минут производственной гимнастике или специальным упражнениям.
https://ria.ru/20210216/zdravookhranenie-1597614321.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597640703_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_99ec855466e171ab8b8de3e40338e4f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей кабычкин, позвоночник, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Позвоночник, суставы, сухожилия и хрящи имеют определенный срок службы, рассказал в интервью радио Sputnik заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин
.
По его словам, обычно проблемы начинаются после 35 лет, хотя у некоторых и значительно позже. Это обусловлено тем, что снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы, накапливаются различные интоксикации.
"Гарантийный срок" наших сухожилий, хрящей, суставов и позвоночника — это 35-45 лет. У разных людей срок отличается. После этого "гарантийного периода" у людей начинаются проблемы с позвоночником и суставами. Это физиология у человека такая", — сказал Кабычкин.
Продлить этот срок можно, если правильно распределять нагрузку на позвоночник. Когда человек работает стоя, статическая нагрузка на позвоночник повышена, а когда сидит — снижена. Но то, как человек сидит, тоже имеет значение, отметил врач.
"Пока вы сидите, статическая нагрузка не всегда оптимальная из-за неправильного положения за рабочим столом. Это означает, что у вас не всегда комфортное положение тела для нашего позвоночника, стоп, суставов и так далее", — предупредил он.
Длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры, поэтому, если нет возможности принять комфортное для позвоночника положение, нужно хотя бы периодически менять позу, советует медик. Он рекомендует через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы и обязательно посвящать несколько минут производственной гимнастике или специальным упражнениям.