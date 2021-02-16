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При пожаре под Ульяновском погиб ребенок
При пожаре под Ульяновском погиб ребенок
Один ребенок погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T19:24
2021-02-16T19:24
2021-02-16T19:24
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 16 фев - РИА Новости. Один ребенок погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме в Ульяновской области, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о пожаре на станции Молвино в Тереньгульском районе Ульяновской области поступило во вторник в 17.30 (16.30 мск), горел одноэтажный деревянный дом на две квартиры площадью 16 на 5 метров. В 18.00 (17.00 мск) пожар был локализован, в 18.04 (17.04 мск) ликвидировано открытое горение."Пострадал один человек (мальчик 2008 года рождения), госпитализирован в ГУЗ "Тереньгульская РБ". К сожалению, один человек погиб (девочка 2012 года рождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210216/pozhar-1597675630.html
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ульяновская область, происшествия