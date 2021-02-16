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В якутском поселке двое детей погибли при пожаре в жилом доме
В якутском поселке двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Двое детей погибли при пожаре в якутском поселке Маган, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:23
2021-02-16T13:23
2021-02-16T13:24
происшествия
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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в якутском поселке Маган, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник спасатели эвакуировали из горящего дома в поселке Маган двух детей 4 и 5 лет в бессознательном состоянии.В настоящее время устанавливаются причины пожара. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, обстоятельствам гибели детей. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.
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происшествия
ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в якутском поселке Маган, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
Ранее сообщалось, что во вторник спасатели эвакуировали из горящего дома в поселке Маган двух детей 4 и 5 лет в бессознательном состоянии.
"По поручению прокуратуры республики прокуратура города Якутска организовала проверку по факту пожара в одноэтажном деревянном двухквартирном жилом доме 1970 года постройки, расположенного в поселке Маган, в результате которого погибли двое малолетних детей", - сообщает прокуратура.
В настоящее время устанавливаются причины пожара. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, обстоятельствам гибели детей. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.