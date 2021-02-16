https://ria.ru/20210216/pozhar-1597675630.html

В якутском поселке двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В якутском поселке двое детей погибли при пожаре в жилом доме

Двое детей погибли при пожаре в якутском поселке Маган, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T13:23

2021-02-16T13:23

2021-02-16T13:24

происшествия

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ЯКУТСК, 16 фев – РИА Новости. Двое детей погибли при пожаре в якутском поселке Маган, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.Ранее сообщалось, что во вторник спасатели эвакуировали из горящего дома в поселке Маган двух детей 4 и 5 лет в бессознательном состоянии.В настоящее время устанавливаются причины пожара. "В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности, обстоятельствам гибели детей. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - добавили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20210216/pozhar-1597670193.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия