На территории Валаамского монастыря произошел пожар
12:28 16.02.2021 (обновлено: 14:26 16.02.2021)
© Фото : Администрация Сортавальского поселенияПожар на Валааме
© Фото : Администрация Сортавальского поселения
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пожар произошел в технических помещениях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, его тушат сотрудники местной части МЧС и добровольцы, рассказал РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.
"Шестнадцать часов уже горят помещения автодорожников. Пожар вроде бы локализован. Данных о пострадавших пока нет", — рассказал епископ Панкратий.
Ранее в своем Telegram-канале епископ сообщил, что с огнем борются пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду.
"Главное, не допустить распространения огня на соседнее здание "Водопроводный дом", которое является объектом культурного наследия", — отметил игумен.
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Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря, миссионеры Сергий и Герман Валаамские, появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный — подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.