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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210216/pozhar-1597665110.html
На территории Валаамского монастыря произошел пожар
На территории Валаамского монастыря произошел пожар
Пожар произошел в технических помещениях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, его тушат сотрудники местной части МЧС и добровольцы, рассказал РИА... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:28
2021-02-16T14:26
религия и мировоззрение
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пожар произошел в технических помещениях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, его тушат сотрудники местной части МЧС и добровольцы, рассказал РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий."Шестнадцать часов уже горят помещения автодорожников. Пожар вроде бы локализован. Данных о пострадавших пока нет", — рассказал епископ Панкратий.Ранее в своем Telegram-канале епископ сообщил, что с огнем борются пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду."Главное, не допустить распространения огня на соседнее здание "Водопроводный дом", которое является объектом культурного наследия", — отметил игумен.Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря, миссионеры Сергий и Герман Валаамские, появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный — подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
https://ria.ru/20200810/1575596133.html
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религия, новости - религия и мировоззрение, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), швеция, финляндия, происшествия

На территории Валаамского монастыря произошел пожар

12:28 16.02.2021 (обновлено: 14:26 16.02.2021)
 
© Фото : Администрация Сортавальского поселенияПожар на Валааме
Пожар на Валааме - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : Администрация Сортавальского поселения
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Пожар произошел в технических помещениях Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, его тушат сотрудники местной части МЧС и добровольцы, рассказал РИА Новости игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.
"Шестнадцать часов уже горят помещения автодорожников. Пожар вроде бы локализован. Данных о пострадавших пока нет", — рассказал епископ Панкратий.
Ранее в своем Telegram-канале епископ сообщил, что с огнем борются пожарные из валаамской части МЧС, добровольная противопожарная дружина монастыря и "подкрепление из Сортавалы", которое прибыло по льду.
"Главное, не допустить распространения огня на соседнее здание "Водопроводный дом", которое является объектом культурного наследия", — отметил игумен.
часовня в честь преподобного Германа Аляскинского, Валаамский монастырь - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа 2020, 16:12Религия и мировоззрение
Часовню в честь "дедушки алеутов" открыли на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря, миссионеры Сергий и Герман Валаамские, появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный — подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь - РИА Новости, 1920, 16.07.2020
16 июля 2020, 15:15Религия и мировоззрение
Валаамский монастырь хочет поставлять форель и мед в Москву и Петербург
 
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ШвецияФинляндияПроисшествия
 
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