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WSJ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
WSJ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток — 2" и начала переговоры с Берлином по этому... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:16
2021-02-16T19:23
allseas
джо байден
берлин (город)
украина
в мире
северный поток — 2
германия
сша
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток — 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.Стороны обсуждают возможность ограничительных мер "против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока — 2", сообщил представитель немецких властей.Как пишет издание, у администрации во вторник подступает крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут попасть под санкции. США также могут отказаться от их введения в связи с национальными интересами.По данным источников газеты, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток — 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который дал бы возможность прервать поставки в случае ограничения транзита российского газа через Украину. Еще одним условием американской стороны является строительство терминалов сжиженного природного газа в Германии."Северный поток — 2""Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.
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берлин (город)
украина
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allseas, джо байден, берлин (город), украина, в мире, северный поток — 2, германия, сша

WSJ: США начали переговоры с Германией по "Северному потоку — 2"

15:16 16.02.2021 (обновлено: 19:23 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" покидает порт Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток — 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Стороны обсуждают возможность ограничительных мер "против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока — 2", сообщил представитель немецких властей.
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту немецкого города Висмар - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 08:00
"Северный поток — 2" определит судьбу отношений Германии и США
Как пишет издание, у администрации во вторник подступает крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут попасть под санкции. США также могут отказаться от их введения в связи с национальными интересами.
По данным источников газеты, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект.
Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток — 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который дал бы возможность прервать поставки в случае ограничения транзита российского газа через Украину. Еще одним условием американской стороны является строительство терминалов сжиженного природного газа в Германии.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и несколько европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
Строительство продолжилось спустя год — в декабре 2020-го трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров, а также около 28 километров в водах Германии.
Немецкие власти согласовали возможность укладки с помощью "Фортуны" до конца мая. При этом в настоящий момент работы ведутся в водах Дании. Датское агентство по мореплаванию 8 февраля опубликовало уведомление, в котором сообщалось, что строительство двух ниток трубопровода в датских водах планируют завершить до конца апреля.
 
AllseasДжо БайденБерлин (город)УкраинаВ миреСеверный поток — 2ГерманияСША
 
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