https://ria.ru/20210216/ponozhovschina-1597615692.html

СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

Бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T01:36

2021-02-16T01:36

2021-02-16T12:23

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД.Инцидент произошел 14 февраля. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, оба "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая говорила с посетителями по-русски.За девушку вступился другой клиент кафе, в результате между ним и экс-депутатом и его знакомым началась драка. Как пишет издание, Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".Потерпевшему вызвали скорую помощь, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали.С 16 января на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает использовать в сфере обслуживания только украинский язык. За нарушение грозят штрафы. Только за первую неделю действия новой нормы языковой омбудсмен получил более 200 жалоб на такие нарушения.

https://ria.ru/20210213/zhaloby-1597343101.html

https://ria.ru/20210201/ukraina-1595523797.html

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верховная рада украины, мвд украины, украина, в мире