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СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка
СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка
Бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:36
2021-02-16T12:23
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД.Инцидент произошел 14 февраля. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, оба "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая говорила с посетителями по-русски.За девушку вступился другой клиент кафе, в результате между ним и экс-депутатом и его знакомым началась драка. Как пишет издание, Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".Потерпевшему вызвали скорую помощь, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали.С 16 января на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает использовать в сфере обслуживания только украинский язык. За нарушение грозят штрафы. Только за первую неделю действия новой нормы языковой омбудсмен получил более 200 жалоб на такие нарушения.
https://ria.ru/20210213/zhaloby-1597343101.html
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верховная рада украины, мвд украины, украина, в мире

СМИ: экс-депутат Рады устроил поножовщину в кафе из-за русского языка

01:36 16.02.2021 (обновлено: 12:23 16.02.2021)
 
© Фото : @oleg.gelevey/FacebookОлег Гелевей
Олег Гелевей - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Фото : @oleg.gelevey/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады, украинский националист Олег Гелевей напал с ножом на посетителя одного из киевских кафе из-за русского языка. Об этом сообщает издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД.
Инцидент произошел 14 февраля. Гелевей вместе со своим ранее судимым знакомым, оба "с явными признаками алкогольного опьянения", начали перепалку с официанткой, которая говорила с посетителями по-русски.
Киев - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 16:28
Украинцы написали более 600 жалоб на русскоязычных сограждан
За девушку вступился другой клиент кафе, в результате между ним и экс-депутатом и его знакомым началась драка. Как пишет издание, Гелевей и его спутник, вооруженный ножом, "зажали своего противника в углу помещения и нанесли ему резаные раны".
Потерпевшему вызвали скорую помощь, полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Бывшего депутата допросили и отпустили, его знакомого задержали.
С 16 января на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая обязывает использовать в сфере обслуживания только украинский язык. За нарушение грозят штрафы. Только за первую неделю действия новой нормы языковой омбудсмен получил более 200 жалоб на такие нарушения.
Руководитель российской делегации, заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время работы зимней сессии ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 15:21
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