https://ria.ru/20210216/podrostok-1597753624.html
На юго-востоке Москвы подросток выпал с тринадцатого этажа
На юго-востоке Москвы подросток выпал с тринадцатого этажа
Подросток выпал с 13-го этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, с помощью вертолета его доставили в больницу, сообщает пресс-служба департамента ГОиЧС столицы. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T20:04
2021-02-16T20:04
2021-02-16T20:04
московский авиационный центр
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подросток выпал с 13-го этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, с помощью вертолета его доставили в больницу, сообщает пресс-служба департамента ГОиЧС столицы.Отмечается, что экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Братиславская."С 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы. В полете подростка сопровождала авиамедицинская бригада ЦЭМП, которая поддерживала и контролировала состояние пациента", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html
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московский авиационный центр, москва, происшествия