https://ria.ru/20210216/podrostok-1597753624.html

На юго-востоке Москвы подросток выпал с тринадцатого этажа

На юго-востоке Москвы подросток выпал с тринадцатого этажа

Подросток выпал с 13-го этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, с помощью вертолета его доставили в больницу, сообщает пресс-служба департамента ГОиЧС столицы. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T20:04

2021-02-16T20:04

2021-02-16T20:04

московский авиационный центр

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Подросток выпал с 13-го этажа жилого дома на юго-востоке Москвы, с помощью вертолета его доставили в больницу, сообщает пресс-служба департамента ГОиЧС столицы.Отмечается, что экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на улицу Братиславская."С 13-го этажа жилого дома выпал подросток 14 лет. С места происшествия пострадавшего эвакуировали вертолетом в лечебное учреждение столицы. В полете подростка сопровождала авиамедицинская бригада ЦЭМП, которая поддерживала и контролировала состояние пациента", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210215/moskva-1597482101.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский авиационный центр, москва, происшествия