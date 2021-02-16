Представитель ВОЗ Вуйнович затруднилась назвать сроки окончания пандемии

"Несколько критериев будет. Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать", - заявила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале " Россия 1 ".