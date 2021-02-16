Представитель ВОЗ Вуйнович затруднилась назвать сроки окончания пандемии
21:11 16.02.2021 (обновлено: 22:56 16.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович затруднилась сказать, когда закончится пандемия коронавируса COVID-19.
"Несколько критериев будет. Это число заболевших одновременно во всех регионах мира будет снижаться до уровня ниже эпидемиологического порога. Но на самом деле тогда, когда нагрузка на систему здравоохранения не будет такая, что она мешает нормальной работе системы здравоохранения. Когда это будет, тяжело сказать", - заявила Вуйнович в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.