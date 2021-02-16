Швыдкой призвал обсудить установку памятника на Лубянке с горожанами
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Памятник на Лубянской площади должен способствовать консолидации и должен быть понятен обществу, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
"Самое главное, чтобы этот монумент способствовал консолидации общества, а не очередным распрям и склокам по поводу того, кто там стоит", - отметил Швыдкой на заседании комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю ОП Москвы.
Вместе с тем, он подчеркнул, что вопрос об установке монумента на Лубянской площади - это предмет обсуждения с горожанами.
"Нужно прийти к какой-то фигуре, которая будет устраивать и государство, и одновременно будет понятна и объединяюща для всего общества", - пояснил он.
10 февраля, 14:31В Мосгордуме оценили просьбу вернуть памятник Дзержинскому
Ранее глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов заявил, что Комиссия предложит москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади, помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.