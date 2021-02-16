https://ria.ru/20210216/pamyatnik-1597737458.html

Швыдкой призвал обсудить установку памятника на Лубянке с горожанами

Швыдкой призвал обсудить установку памятника на Лубянке с горожанами

Памятник на Лубянской площади должен способствовать консолидации и должен быть понятен обществу, заявил специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T18:20

2021-02-16T18:20

2021-02-16T18:20

россия

иван iii

александр невский

алексей венедиктов (журналист)

москва

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Памятник на Лубянской площади должен способствовать консолидации и должен быть понятен обществу, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.Ранее писатели, блогеры и журналисты, среди которых Захар Прилепин, Игорь Молотов, Александр Проханов, Дмитрий Пучков, Леся Рябцева и другие, подписали обращение о возвращении памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь. Обращение с просьбой рассмотреть возможность возвращения памятника адресовано правительству и мэрии Москвы. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.Вместе с тем, он подчеркнул, что вопрос об установке монумента на Лубянской площади - это предмет обсуждения с горожанами.Ранее глава комиссии Общественной палаты Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов заявил, что Комиссия предложит москвичам выбрать памятник, который может появиться на Лубянской площади, помимо Феликса Дзержинского в список войдут, в частности, Александр Невский, Юрий Андропов и Иван III.

https://ria.ru/20210215/pamyatnik-1597586118.html

https://ria.ru/20210210/ploschad-1596826939.html

россия

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россия, иван iii, александр невский, алексей венедиктов (журналист), москва