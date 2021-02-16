https://ria.ru/20210216/pamyatnik-1597655240.html

Нововоронежские власти считают пиаром аукцион с продажей памятника Аленке

Нововоронежские власти считают пиаром аукцион с продажей памятника Аленке

Заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова заявила РИА Новости, что считает пиаром продажу памятника Аленке с аукциона. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:43

2021-02-16T11:43

2021-02-16T11:43

дон

воронеж

нововоронеж

общество

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ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова заявила РИА Новости, что считает пиаром продажу памятника Аленке с аукциона.Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта Аленушка состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге на 33-м шаге аукцион завершился победой участника №3 и конечной ценой 2,6 миллиона рублей. По данным организаторов аукциона, арт-объект приобретен частным лицом - Осиповой Еленой Николаевной. Согласно данным местных СМИ, она владеет 51% местной сети фитнес-клубов "Триэль", которая входит в группу компаний бизнесмена Евгения Хамина. Сам Хамин на своей странице в Facebook подтвердил покупку Аленки, ее планируют установить в торгово-развлекательном центре "Сити-парк "Град" в Рамонском районе рядом с Воронежем.Собеседница агентства добавила, что на заседании рабочей группы, где обсуждался вопрос о демонтаже арт-объекта, она была против того, чтобы Аленку убрали.Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий – на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник было рекомендовано выставить на аукцион.Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.

https://ria.ru/20210211/pamyatnik-1597107436.html

https://realty.ria.ru/20210211/medinskiy-1596931199.html

дон

воронеж

нововоронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дон, воронеж, нововоронеж, общество