Нововоронежские власти считают пиаром аукцион с продажей памятника Аленке
ВОРОНЕЖ, 16 фев - РИА Новости. Заместитель главы администрации Нововоронежа Светлана Тулинова заявила РИА Новости, что считает пиаром продажу памятника Аленке с аукциона.
Аукцион по продаже вызвавшего широкий резонанс арт-объекта Аленушка состоялся 15 февраля. Приобрести скульптуру изъявили желание четыре участника, начальная цена объекта составила 1 миллион рублей. В итоге на 33-м шаге аукцион завершился победой участника №3 и конечной ценой 2,6 миллиона рублей. По данным организаторов аукциона, арт-объект приобретен частным лицом - Осиповой Еленой Николаевной. Согласно данным местных СМИ, она владеет 51% местной сети фитнес-клубов "Триэль", которая входит в группу компаний бизнесмена Евгения Хамина. Сам Хамин на своей странице в Facebook подтвердил покупку Аленки, ее планируют установить в торгово-развлекательном центре "Сити-парк "Град" в Рамонском районе рядом с Воронежем.
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"Если бы многие хотели (купить Аленку), у нас не четыре участника аукциона было бы, а было бы 15. Вот и все. Я думаю, это был просто очередной пиар... Это сугубо мое личное мнение. А то, что она останется, мы только рады тому, что она останется именно в Воронежской области", - сказала Тулинова.
Собеседница агентства добавила, что на заседании рабочей группы, где обсуждался вопрос о демонтаже арт-объекта, она была против того, чтобы Аленку убрали.
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря 2020 года, но демонтировали уже 21 декабря, так как местные жители попросили мэрию не "позорить город этим уродством", убрать "этот шедевр", называли арт-объект "чертовщиной" и "ущербным подобием". Однако после демонтажа нашлись противники такого развития событий – на странице администрации Нововоронежа в соцсетях появились призывы оставить и не трогать Аленку, а также предложения выкупить арт-объект. В итоге памятник было рекомендовано выставить на аукцион.
Как информирует городская библиотека Нововоронежа, согласно легенде, ходок Аленка (ходоками звали людей, которые по поручению своих односельчан уходили в иные края искать землю для поселения) пришла на Дон из-под города Лебедяни. Здесь она нашла хорошее место у небольшого ручья и позвала жить односельчан. Позже у этого ручья ее убил разбойник Кудеяр. С тех пор якобы и ручей, и поселок стали называться Аленовкой. Сейчас на месте села стоит город Нововоронеж.