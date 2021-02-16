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Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля
Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля
Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:59
2021-02-16T12:59
россия
алексей кудрин
госдума рф
олег нилов
экономика
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов."Да, 7 апреля", - сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.
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россия, алексей кудрин, госдума рф, олег нилов, экономика

Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля

12:59 16.02.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Счетной палаты РФ
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.
"Да, 7 апреля", - сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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РоссияАлексей КудринГосдума РФОлег НиловЭкономика
 
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