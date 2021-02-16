https://ria.ru/20210216/otchet-1597670972.html

Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля

Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля

Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:59

2021-02-16T12:59

2021-02-16T12:59

россия

алексей кудрин

госдума рф

олег нилов

экономика

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МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов."Да, 7 апреля", - сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.

https://ria.ru/20210216/otchet-1597654906.html

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россия, алексей кудрин, госдума рф, олег нилов, экономика