https://ria.ru/20210216/otchet-1597670972.html
Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля
Отчет Кудрина в Госдуме о работе Счетной палаты запланировали на 7 апреля
Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:59
2021-02-16T12:59
2021-02-16T12:59
россия
алексей кудрин
госдума рф
олег нилов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_0:181:3072:1909_1920x0_80_0_0_76afcf0503bbb8277ef590c5ced049d2.jpg
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов."Да, 7 апреля", - сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.
https://ria.ru/20210216/otchet-1597654906.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/151477/33/1514773308_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_7cd5a842c756b47d798dc9ee6feaba22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, алексей кудрин, госдума рф, олег нилов, экономика