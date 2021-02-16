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Правительство Германии заявило об охране Навального местными спецслужбами
Правительство Германии заявило об охране Навального местными спецслужбами
Алексей Навальный с момента прибытия в Германию 22 августа 2020 года находился под охраной сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции и... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T01:51
2021-02-16T03:54
кира ярмыш
россия
алексей навальный
бундестаг германии
ангела меркель
москва
германия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный с момента прибытия в Германию 22 августа 2020 года находился под охраной сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции и служащих соответствующих земельных департаментов этой же структуры. Данная информация содержится в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.Навальному как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время лечения в берлинской клинике Charite его охраняли полицейские.Спутники НавальногоПравительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш.На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно.Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".Следы ядаСледы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его спутниками, и других предметах идентичны, говорится в ответе немецких властей.На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве Ангелы Меркель сообщили, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить".Аналогично власти Германии ответили на вопросы, от кого была получена данная бутылка и другие предметы, якобы содержавшие следы отравляющего вещества, а также где и как все эти предметы хранятся в настоящее время.Ситуация с НавальнымНавальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже его перевезли для лечения в Берлин.По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуацииПройдя лечение, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210208/tema-1596570610.html
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кира ярмыш, россия, алексей навальный, бундестаг германии, ангела меркель, москва, германия, берлин (город), в мире

Правительство Германии заявило об охране Навального местными спецслужбами

01:51 16.02.2021 (обновлено: 03:54 16.02.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание немецкого парламента Бундестага
Здание немецкого парламента Бундестага - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный с момента прибытия в Германию 22 августа 2020 года находился под охраной сотрудников группы безопасности федеральной уголовной полиции и служащих соответствующих земельных департаментов этой же структуры. Данная информация содержится в ответе немецкого правительства на депутатский запрос фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге.
Навальному как личному гостю канцлера Германии Ангелы Меркель обеспечили охрану со стороны немецких сил безопасности. Во время лечения в берлинской клинике Charite его охраняли полицейские.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встречи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем - РИА Новости, 1920, 08.02.2021
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Спутники Навального

Правительство ФРГ утверждает, что Алексея Навального сопровождали в Берлин только супруга Юлия и пресс-секретарь Кира Ярмыш.
На вопрос о том, не были ли спутницы Навального отравлены тем же веществом, что и он, в правительстве ФРГ ответили отрицательно.
Отвечая на вопрос, была ли опрошена ведомствами ФРГ соратница Навального Мария Певчих, в кабмине заявили, что "правительству ничего не известно о визитах госпожи Певчих".
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Следы яда

Следы отравляющего вещества в крови Алексея Навального, на бутылке из-под воды, которая якобы была перевезена в ФРГ его спутниками, и других предметах идентичны, говорится в ответе немецких властей.
На вопрос о том, какое ведомство установило следы отравляющего вещества, в правительстве Ангелы Меркель сообщили, что "предметом вопроса является информация, которая особенно сильно затрагивает общественные интересы, потому на нее нельзя ответить".
Аналогично власти Германии ответили на вопросы, от кого была получена данная бутылка и другие предметы, якобы содержавшие следы отравляющего вещества, а также где и как все эти предметы хранятся в настоящее время.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Ситуация с Навальным

Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже его перевезли для лечения в Берлин.
По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что Навальный якобы был отравлен ядом из группы "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации
Пройдя лечение, 17 января Алексей Навальный вернулся в Москву.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 06.02.2021
6 февраля, 22:18
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Кира ЯрмышРоссияАлексей НавальныйБундестаг ГерманииАнгела МеркельМоскваГерманияБерлин (город)В мире
 
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