https://ria.ru/20210216/ogranicheniya-1597699509.html

В Кузбассе смягчили меры, введенные из-за коронавируса

В Кузбассе смягчили меры, введенные из-за коронавируса

Власти Кузбасса, где снижается заболеваемость коронавирусом, исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:19

2021-02-16T15:19

2021-02-16T15:19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 16 фев - РИА Новости. Власти Кузбасса, где снижается заболеваемость коронавирусом, исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на мероприятия в детсады, сообщает региональный оперштаб.При этом домашняя изоляция людей старше 65 лет продлена до 3 марта.По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 30 893 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 75, скончались 548 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1 890 человек.

https://ria.ru/20210131/koronavirus-1595128532.html

кемеровская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область