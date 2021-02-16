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https://ria.ru/20210216/ogranicheniya-1597699509.html
В Кузбассе смягчили меры, введенные из-за коронавируса
В Кузбассе смягчили меры, введенные из-за коронавируса
Власти Кузбасса, где снижается заболеваемость коронавирусом, исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:19
2021-02-16T15:19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 16 фев - РИА Новости. Власти Кузбасса, где снижается заболеваемость коронавирусом, исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на мероприятия в детсады, сообщает региональный оперштаб.При этом домашняя изоляция людей старше 65 лет продлена до 3 марта.По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 30 893 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 75, скончались 548 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1 890 человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, кемеровская область

В Кузбассе смягчили меры, введенные из-за коронавируса

15:19 16.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкЖительница Кемерово переходит улицу
Жительница Кемерово переходит улицу - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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КЕМЕРОВО, 16 фев - РИА Новости. Власти Кузбасса, где снижается заболеваемость коронавирусом, исключили перчатки из обязательных средств индивидуальной защиты и разрешили родителям приходить на мероприятия в детсады, сообщает региональный оперштаб.
"На мероприятия в детсады разрешено приглашать родителей и других родственников, но не более общего количества детей. Из списка обязательных средств индивидуальной защиты исключены перчатки, кроме случаев, когда их использование предписано санитарными нормами. Дети снова могут ездить в федеральные центры "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", – говорится в сообщении.
При этом домашняя изоляция людей старше 65 лет продлена до 3 марта.
По данным на вторник, всего в Кемеровской области выявлено 30 893 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки – 75, скончались 548 человек. Всего в регионе медицинскую помощь получают 604 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 1 890 человек.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоКемеровская область
 
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