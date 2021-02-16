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В Москве восстановили движение на участке дороги, где рухнули леса
В Москве восстановили движение на участке дороги, где рухнули леса
Движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в Москве восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T07:23
2021-02-16T07:30
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранса.Как сообщалось ранее, было перекрыто движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, также - поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд и Лубянский проезд до улицы Маросейка."Движение восстановлено", - говорится в сообщении. Позднее в ведомстве добавили и про ситуацию с общественным транспортом в этой части столицы, отметив, что "восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро "Китай-город".Днем в понедельник в центре столицы на Лубянском проезде произошло обрушение строительных лесов. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила порядка 600 квадратных метров. Как информирует МЧС, пострадал один человек, его госпитализировали.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В Москве восстановили движение на участке дороги, где рухнули леса

07:23 16.02.2021 (обновлено: 07:30 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкНа месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве
На месте обрушения строительных лесов на Лубянском проезде в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранса.
Как сообщалось ранее, было перекрыто движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, также - поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд и Лубянский проезд до улицы Маросейка.
"Движение восстановлено", - говорится в сообщении. Позднее в ведомстве добавили и про ситуацию с общественным транспортом в этой части столицы, отметив, что "восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро "Китай-город".
Днем в понедельник в центре столицы на Лубянском проезде произошло обрушение строительных лесов. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила порядка 600 квадратных метров. Как информирует МЧС, пострадал один человек, его госпитализировали.
На Лубянском проезде обрушились строительные леса - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Момент обрушения строительных лесов в центре Москвы попал на видео
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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