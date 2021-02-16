https://ria.ru/20210216/obrushenie-1597622573.html

В Москве восстановили движение на участке дороги, где рухнули леса

В Москве восстановили движение на участке дороги, где рухнули леса

Движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в Москве восстановлено, сообщается в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T07:23

2021-02-16T07:23

2021-02-16T07:30

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Движение на перекрытом из-за обрушения строительных лесов участке от площади Яузские ворота на Солянскую улицу в Москве восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранса.Как сообщалось ранее, было перекрыто движение транспорта от площади Яузские ворота на Солянскую улицу, также - поворот налево с улицы Солянка на Солянский проезд и Лубянский проезд до улицы Маросейка."Движение восстановлено", - говорится в сообщении. Позднее в ведомстве добавили и про ситуацию с общественным транспортом в этой части столицы, отметив, что "восстановлено движение автобусов и электробусов в районе метро "Китай-город".Днем в понедельник в центре столицы на Лубянском проезде произошло обрушение строительных лесов. По данным экстренных служб, площадь обрушения составила порядка 600 квадратных метров. Как информирует МЧС, пострадал один человек, его госпитализировали.

https://ria.ru/20210215/obrushenie-1597545566.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия