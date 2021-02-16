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В Новосибирске ссора студентов из-за девушки закончилась убийством
В Новосибирске ссора студентов из-за девушки закончилась убийством
Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, в результате один зарезал другого прямо на территории вуза, сообщат СУСК по области. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T17:02
2021-02-16T20:31
россия
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирск
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 16 фев - РИА Новости. Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, в результате один зарезал другого прямо на территории вуза, сообщат СУСК по области.По предварительным данным, двое ранее знакомых студентов во вторник днем находились в сквере на территории вуза.По данным СК, в отношении 22-летнего студента возбуждено уголовное дело.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.Днем во вторник в соцсети "ВКонтакте" на странице некоего Дениса Миллера появилась запись, в которой говорится, что если она размещена, то он "зарезал своего одногруппника-крысу". Молодой человек объясняет убийство ревностью и тем, что его "невероятно взбесила и не давала покоя его позиция". При этом понять, о чем именно идёт речь, затруднительно.
https://ria.ru/20210216/podzheg-1597718773.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия

В Новосибирске ссора студентов из-за девушки закончилась убийством

17:02 16.02.2021 (обновлено: 20:31 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НОВОСИБИРСК, 16 фев - РИА Новости. Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, в результате один зарезал другого прямо на территории вуза, сообщат СУСК по области.
По предварительным данным, двое ранее знакомых студентов во вторник днем находились в сквере на территории вуза.
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"Между молодыми людьми произошла ссора из-за девушки, в ходе которой 22-летний студент достал находившийся при себе кухонный нож и в присутствии очевидцев нанес потерпевшему множественные ранения в спину и другим частям тела. От полученных телесных повреждений 26-летний студент скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

По данным СК, в отношении 22-летнего студента возбуждено уголовное дело.
В настоящее время следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.
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Днем во вторник в соцсети "ВКонтакте" на странице некоего Дениса Миллера появилась запись, в которой говорится, что если она размещена, то он "зарезал своего одногруппника-крысу". Молодой человек объясняет убийство ревностью и тем, что его "невероятно взбесила и не давала покоя его позиция". При этом понять, о чем именно идёт речь, затруднительно.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
 
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