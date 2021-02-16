https://ria.ru/20210216/novosibirsk-1597722528.html

В Новосибирске ссора студентов из-за девушки закончилась убийством

В Новосибирске ссора студентов из-за девушки закончилась убийством

Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, в результате один зарезал другого прямо на территории вуза, сообщат СУСК по области. РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T17:02

2021-02-16T17:02

2021-02-16T20:31

россия

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 16 фев - РИА Новости. Студенты-одногруппники в Новосибирске поссорились из-за девушки, в результате один зарезал другого прямо на территории вуза, сообщат СУСК по области.По предварительным данным, двое ранее знакомых студентов во вторник днем находились в сквере на территории вуза.По данным СК, в отношении 22-летнего студента возбуждено уголовное дело.В настоящее время следователи и следователи-криминалисты во взаимодействии с сотрудниками полиции установили круг очевидцев преступления, произвели осмотры места происшествия и тела погибшего, обнаружено и изъято орудие преступления, назначены необходимые экспертизы.Днем во вторник в соцсети "ВКонтакте" на странице некоего Дениса Миллера появилась запись, в которой говорится, что если она размещена, то он "зарезал своего одногруппника-крысу". Молодой человек объясняет убийство ревностью и тем, что его "невероятно взбесила и не давала покоя его позиция". При этом понять, о чем именно идёт речь, затруднительно.

https://ria.ru/20210216/podzheg-1597718773.html

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россия

новосибирск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), новосибирск, происшествия