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На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур
На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур
Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T15:52
2021-02-16T15:52
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
владикавказ
грузия
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий на территории Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.МЧС РФ отмечает, что решение о приостановке движения принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта. На участке от Владикавказа до пункта пропуска Верхний Ларс расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ, грузия, происшествия

На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур

15:52 16.02.2021
 
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
Грузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий на территории Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время открытия Военно-Грузинской дороги ожидают порядка 500 водителей большегрузов. Для водителей силами главного управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства", - говорится в сообщении.

МЧС РФ отмечает, что решение о приостановке движения принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта. На участке от Владикавказа до пункта пропуска Верхний Ларс расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.

"В связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения", - резюмирует МЧС РФ.

 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ВладикавказГрузияПроисшествия
 
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