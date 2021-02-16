На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкГрузовые автомобили на обочине Военно-Грузинской дороги
© Sputnik / Александр Имедашвили
"В настоящее время открытия Военно-Грузинской дороги ожидают порядка 500 водителей большегрузов. Для водителей силами главного управления МЧС по Республике Северная Осетия-Алания развернут пункт обогрева, где они могут не только погреться, выпить чай, но и зарядить мобильные устройства", - говорится в сообщении.
МЧС РФ отмечает, что решение о приостановке движения принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта. На участке от Владикавказа до пункта пропуска Верхний Ларс расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.
"В связи со снегопадом, угрозой схода снежных лавин и невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также в соответствии с рекомендацией филиала противолавинной службы запрещено движение для всех видов автотранспортных средств на участке населенного пункта Бурон - Северный портал Рокского тоннеля в обоих направлениях до особого распоряжения", - резюмирует МЧС РФ.