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На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур

На Военно-Грузинской дороге образовалась очередь из почти 500 фур

Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T15:52

2021-02-16T15:52

2021-02-16T15:52

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

владикавказ

грузия

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Порядка 500 водителей грузовых автомашин находятся в пункте обогрева на таможенном пункте пропуска Верхний Ларс в Северной Осетии из-за сложных погодных условий на территории Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.МЧС РФ отмечает, что решение о приостановке движения принято в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии и невозможностью обеспечить безопасный проезд транспорта. На участке от Владикавказа до пункта пропуска Верхний Ларс расположены три гостиницы общей вместимостью 80 койко-мест, две АЗС, шесть стационарных пунктов питания на 120 посадочных мест, а также четыре стоянки для транспорта общей вместимостью до 500 единиц техники. Кроме того, в районе пункта пропуска работают психологи МЧС и сотрудники ГИБДД.

россия

владикавказ

грузия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), владикавказ, грузия, происшествия