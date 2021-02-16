https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597663001.html

Защита Навального удивилась назначению двух заседаний на один день

Защита Навального удивилась назначению двух заседаний на один день

Защита Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, удивлена назначению на один день сразу двух заседаний в двух разных... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T12:19

2021-02-16T12:19

2021-02-16T13:17

замена условного срока навального

ольга михайлова

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, удивлена назначению на один день сразу двух заседаний в двух разных судах, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.Сегодня суд отложил на 20 февраля заседание по делу о клевете, начаться оно должно в 14.00 с последнего слова Навального. А с десяти утра субботы, как сообщали РИА Новости его адвокаты, в Мосгорсуде будут рассматривать жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597655385.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

замена условного срока навального, ольга михайлова, алексей навальный, москва, происшествия