https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597663001.html
Защита Навального удивилась назначению двух заседаний на один день
Защита Навального удивилась назначению двух заседаний на один день
Защита Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, удивлена назначению на один день сразу двух заседаний в двух разных... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T12:19
2021-02-16T12:19
2021-02-16T13:17
замена условного срока навального
ольга михайлова
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Защита Алексея Навального, обвиняемого в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, удивлена назначению на один день сразу двух заседаний в двух разных судах, заявила журналистам адвокат Ольга Михайлова.Сегодня суд отложил на 20 февраля заседание по делу о клевете, начаться оно должно в 14.00 с последнего слова Навального. А с десяти утра субботы, как сообщали РИА Новости его адвокаты, в Мосгорсуде будут рассматривать жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
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замена условного срока навального, ольга михайлова, алексей навальный, москва, происшествия