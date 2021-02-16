https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597657454.html

Следующее заседание по делу Навального о клевете пройдет 20 февраля

Следующее заседание по делу Навального о клевете пройдет 20 февраля

Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана заслушают 20 февраля, на эту дату суд решил отложить заседание, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:53

2021-02-16T11:53

2021-02-16T12:10

ив роше

москва

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана заслушают 20 февраля, на эту дату суд решил отложить заседание, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Заседание отложение на 20 февраля, в 14.00", - объявила судья Вера Акимова.Сегодня в суде прошли прения сторон, но Навальный с последним словом выступить не успел, и следующее заседание начнется с этого.Также на субботу, как сообщали РИА Новости адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало - в 10 часов.

https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ив роше, москва, алексей навальный, происшествия