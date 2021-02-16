Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597657454.html
Следующее заседание по делу Навального о клевете пройдет 20 февраля
Следующее заседание по делу Навального о клевете пройдет 20 февраля
Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана заслушают 20 февраля, на эту дату суд решил отложить заседание, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T11:53
2021-02-16T12:10
ив роше
москва
алексей навальный
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597649423_0:0:877:493_1920x0_80_0_0_783eef75fefaf506fceae90d3c8bbd65.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана заслушают 20 февраля, на эту дату суд решил отложить заседание, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Заседание отложение на 20 февраля, в 14.00", - объявила судья Вера Акимова.Сегодня в суде прошли прения сторон, но Навальный с последним словом выступить не успел, и следующее заседание начнется с этого.Также на субботу, как сообщали РИА Новости адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало - в 10 часов.
https://ria.ru/20210216/veteran-1597649320.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597649423_11:0:734:542_1920x0_80_0_0_d822f6644617284f0ecbbaeffe62fcf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ив роше, москва, алексей навальный, происшествия

Следующее заседание по делу Навального о клевете пройдет 20 февраля

11:53 16.02.2021 (обновлено: 12:10 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Последнее слово Алексея Навального по делу о клевете на ветерана заслушают 20 февраля, на эту дату суд решил отложить заседание, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
"Заседание отложение на 20 февраля, в 14.00", - объявила судья Вера Акимова.
Сегодня в суде прошли прения сторон, но Навальный с последним словом выступить не успел, и следующее заседание начнется с этого.
Также на субботу, как сообщали РИА Новости адвокаты Навального, намечено рассмотрение в Мосгорсуде жалобы на замену ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше", начало - в 10 часов.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
11:07
Родные ветерана Артеменко хотят, чтобы Навальный извинился перед ним
 
Ив РошеМоскваАлексей НавальныйПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:23Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества
14:23Губернатор Владимирской области опроверг сообщения о переходе в Госдуму
14:19Глава OMV прокомментировал ситуацию вокруг "Северного потока — 2"
14:18Центр агроаналитики оценил необходимость повышения цен на колбасу
14:18Хакеры из КНДР атаковали фармацевтические компании в Южной Корее
14:09В Казахстане корову подняли на крышу для жертвоприношения
14:07Госдума приняла закон о штрафах за нарушения в деятельности иноагентов
14:03Крым начал готовиться к курортному сезону
14:01Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
13:59Лавров ответил на призыв США с подозрением относиться к "Спутнику V"
13:57С Потанина предложили взимать персональный налог
13:57Заседание по иску бизнесмена Пригожина к Навальному перенесли на март
13:57Путину доступны все основные публикации по делу Сафронова, заявил Песков
13:51В Кремле не стали раскрывать подробности о позиции России по сделке ОПЕК+
13:49В Кремле рассказали о повестке встречи Путина с главами думских фракций
13:47В Кремле прокомментировали доклад французских спецслужб о кибератаках
13:46Госдума приняла закон об экологической информации
13:46Медведев призвал упростить порядок привлечения трудовых мигрантов
13:45Володин призвал депутатов не прикрывать политикой нарушения законов
13:44Путин примет к сведению тезисы от глав думских фракций для послания
Лента новостейМолния