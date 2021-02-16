https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597655385.html

Адвокаты Навального попросили оправдать его по делу о клевете на ветерана

Адвокаты Навального попросили оправдать его по делу о клевете на ветерана

Сторона защиты настаивает на оправдании Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T11:44

2021-02-16T11:44

2021-02-16T12:01

россия

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сторона защиты настаивает на оправдании Алексея Навального по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы."Мы просим оправдать нашего подзащитного и прекратить уголовное преследование", - заявила адвокат Ольга Михайлова в прениях сторон.Она утверждает, что в деле отсутствуют признаки состава преступления. Михайлова сослалась на выводы лингвистической экспертизы Анатолия Баранова, свидетельствующие, по его словам, об отсутствии в комментарии Навального фактов, которые можно проверить на достоверность.Адвокат Навального на прениях в суде по делу о клевете назвала его преследование надуманным и произвольным.Ранее прокурор запросила для Навального наказание в виде 950 тысяч рублей штрафа с учетом 3,5 лет колонии по делу "Ив Роше".Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html

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россия, алексей навальный, общество