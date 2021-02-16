Обвинение назвало слова Навального частью кампании по искажению ценностей
11:21 16.02.2021 (обновлено: 13:18 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Оскорбления Алексея Навального в адрес ветерана Великой Отечественной войны являются частью кампании по искажению исторической правды, заявила прокурор Екатерина Фролова в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривается дело против Навального о клевете.
"Оскорбления ветерана - это часть последовательной кампании по искажению исторической правды и основополагающих ценностей страны и сознательная дискредитация памяти о Великой Отечественной войне", - сказала прокурор в ходе прений.
Фролова запросила для Навального наказание в виде 950 тысяч рублей штрафа с учетом 3,5 лет колонии по делу "Ив Роше".
Сегодня суд отложил на 20 февраля заседание по делу о клевете, начаться оно должно в 14.00 с последнего слова Навального. А с десяти утра субботы, как сообщали РИА Новости его адвокаты, в Мосгорсуде будут рассматривать жалобу на замену условного срока на реальный по делу "Ив Роше".
5 февраля, 20:27Навальный уничтожил себя как политика за один день