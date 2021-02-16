https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597646661.html

Главный редактор "Медиазоны" передал привет Навальному из спецприемника

Главный редактор "Медиазоны" передал привет Навальному из спецприемника

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов передал привет Алексею Навальному, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев на заседании по делу о клевете на... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:56

2021-02-16T10:56

2021-02-16T10:56

россия

сергей смирнов

алексей навальный

общество

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов передал привет Алексею Навальному, сообщил адвокат Навального Вадим Кобзев на заседании по делу о клевете на ветерана, передает корреспондент РИА Новости."Алексей, тебе привет от Смирнова из спецприемника", - сказал Кобзев. "Большое спасибо", - ответил Навальный.Смирнов отбывает в спецприемнике административный арест на 15 суток по протоколу о несогласованной акции 23 января. Условия содержания в нем, как отметил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, "вызывают вопросы".

https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597639972.html

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2021

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россия, сергей смирнов, алексей навальный, общество