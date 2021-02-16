Навальный назвал себя "самым милым подсудимым"
10:26 16.02.2021 (обновлено: 10:37 16.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, назвал себя "самым милым" подсудимым, несмотря на многочисленные замечания за выпады в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.
Так он прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса.
"Серьезно? Мои оскорбления? Мне кажется, я был самым милым подсудимым", - заявил Навальный.
На предыдущих заседаниях блогер получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам разбирательства: из его уст звучали фразы "кукла", "торговец дедом" (о ветеране и его внуке), "дорогая моя" (о прокуроре) и "я вас сам удалю" (обращаясь к судье) и так далее.
Сегодня на процессе начинается стадия дополнений, в ходе которой обвинение и защита смогут представить дополнительные доказательства. Также ожидаются прения, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.
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Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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