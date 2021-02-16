https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597639972.html

Навальный назвал себя "самым милым подсудимым"

Навальный назвал себя "самым милым подсудимым"

Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, назвал себя "самым милым" подсудимым, несмотря на многочисленные замечания за... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T10:26

2021-02-16T10:26

2021-02-16T10:37

россия

алексей навальный

происшествия

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Алексей Навальный, обвиняемый в клевете на ветерана Великой Отечественной войны, назвал себя "самым милым" подсудимым, несмотря на многочисленные замечания за выпады в адрес судьи, прокурора и потерпевшего, передает корреспондент РИА Новости из зала Бабушкинского суда Москвы.Так он прокомментировал идею прокуратуры выделить в отдельное производство материалы о своих оскорбительных высказываниях об участниках процесса.На предыдущих заседаниях блогер получил от судьи множество замечаний за фамильярное обращение к участникам разбирательства: из его уст звучали фразы "кукла", "торговец дедом" (о ветеране и его внуке), "дорогая моя" (о прокуроре) и "я вас сам удалю" (обращаясь к судье) и так далее.Сегодня на процессе начинается стадия дополнений, в ходе которой обвинение и защита смогут представить дополнительные доказательства. Также ожидаются прения, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей навальный, происшествия