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Журналистов и адвокатов запускают в суд, где рассмотрят дело Навального
Журналистов и адвокатов запускают в суд, где рассмотрят дело Навального
Сотрудников СМИ начали запускать в Бабушкинский районный суд, где сегодня продолжится рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Великой... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T09:37
2021-02-16T09:56
вадим кобзев
ольга михайлова
алексей навальный
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сотрудников СМИ начали запускать в Бабушкинский районный суд, где сегодня продолжится рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.Журналисты проходят по заранее подготовленным спискам и только при наличии пресс-карты. При досмотре их просят оставить снаружи бутылки с жидкостью, на этаже поставили кулеры с водой, однако в зал стаканчики заносить все же не разрешается. Это объясняется мерами безопасности.В суд прошли также адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Они не стали давать комментариев перед заседанием.У здания, как и прошлый раз, выставлены металлические ограждения, чтобы ограничить передвижение людей по территории суда.Чтобы вместить больше представителей СМИ, организована трансляция в отдельном зале. Заседание должно начаться в 10.00.Сегодня ожидаются прения сторон, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html
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вадим кобзев, ольга михайлова, алексей навальный, москва, происшествия

Журналистов и адвокатов запускают в суд, где рассмотрят дело Навального

09:37 16.02.2021 (обновлено: 09:56 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального
Сотрудники полиции у здания Бабушкинского районного суда, где состоится заседание по делу Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Сотрудников СМИ начали запускать в Бабушкинский районный суд, где сегодня продолжится рассмотрение дела против Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Журналисты проходят по заранее подготовленным спискам и только при наличии пресс-карты. При досмотре их просят оставить снаружи бутылки с жидкостью, на этаже поставили кулеры с водой, однако в зал стаканчики заносить все же не разрешается. Это объясняется мерами безопасности.
В суд прошли также адвокаты Навального Ольга Михайлова и Вадим Кобзев. Они не стали давать комментариев перед заседанием.
У здания, как и прошлый раз, выставлены металлические ограждения, чтобы ограничить передвижение людей по территории суда.
Чтобы вместить больше представителей СМИ, организована трансляция в отдельном зале. Заседание должно начаться в 10.00.
Сегодня ожидаются прения сторон, на которых прокурор попросит суд о наказании Навальному, после чего выступят адвокаты и сам обвиняемый.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Навальный признал, что мог оскорбить ветерана
Уголовное дело против Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Виновным себя Навальный не признает. Ему вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. После подписания президентом России Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы, однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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Вадим КобзевОльга МихайловаАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
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