https://ria.ru/20210216/navalnyy-1597625803.html

Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального

Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального

Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в... РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T08:27

2021-02-16T08:27

2021-02-16T09:36

алексей навальный

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597627485_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_be51abf483cad3104c9003ea506dfbe1.jpg

МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передают корреспонденты РИА Новости.Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.

https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автозак с Алексеем Навальным прибывает в Бабушкинский суд В Бабушкинский суд Москвы, где сегодня в выездном формате пройдет рассмотрение дела Навального о клевете в отношении ветерана, уже прибыл автозак, его сопровождали два автомобиля ДПС. Автозак выехал из СИЗО "Матросская тишина" в районе 7.00 утра. Сейчас у суда дежурит полицейский автобус, обстановка спокойная. 2021-02-16T08:27 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей навальный, москва, происшествия