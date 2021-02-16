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Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального
Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального
Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:27
2021-02-16T09:36
алексей навальный
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передают корреспонденты РИА Новости.Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
https://ria.ru/20210212/navalnyy-1597281613.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Автозак с Алексеем Навальным прибывает в Бабушкинский суд
В Бабушкинский суд Москвы, где сегодня в выездном формате пройдет рассмотрение дела Навального о клевете в отношении ветерана, уже прибыл автозак, его сопровождали два автомобиля ДПС. Автозак выехал из СИЗО "Матросская тишина" в районе 7.00 утра. Сейчас у суда дежурит полицейский автобус, обстановка спокойная.
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алексей навальный, москва, происшествия

Автозак приехал в суд, где продолжится рассмотрение дела Навального

08:27 16.02.2021 (обновлено: 09:36 16.02.2021)
 
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Автозак из СИЗО "Матросская тишина" в сопровождении двух машин ДПС приехал в Бабушкинский суд Москвы, где во вторник продолжится рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, передают корреспонденты РИА Новости.
Три автозака выехали из СИЗО "Матросская тишина" за три часа до начала заседания в Бабушкинском суде Москвы в выездном формате. Один из них, с госномером 2481, в сопровождении двух машин ДПС уже заехал на территорию суда. В нем, предположительно, находился Навальный.
С раннего утра у суда находятся сотрудники полиции, каких-либо акций в поддержку обвиняемого около здания не замечено.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда, где идет заседание по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
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Навальный признал, что мог оскорбить ветерана
Уголовное дело в отношении Навального возбудили из-за его комментариев к видео, на котором Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию России. В конце августа 2020 года суд решил приостановить процесс в связи с болезнью Навального – на тот момент он был в Германии, но в середине января вернулся в Россию и был задержан, после чего заседания возобновились.
Навальному вменяется клевета (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) и грозит штраф или принудительные работы. Виновным он себя не признает. После подписания президентом РФ Владимиром Путиным закона об усилении уголовной ответственности за клевету по этой статье возможно более жесткое наказание — лишение свободы — однако оно не применяется к делам, возбужденным ранее.
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