https://ria.ru/20210216/nagrada-1597715936.html

"ВТБ Мои Инвестиции" получили награду "Золотое приложение 2020"

"ВТБ Мои Инвестиции" получили награду "Золотое приложение 2020"

"ВТБ Мои Инвестиции" получило специальную награду "Золотое приложение 2020" премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции РИА Новости, 16.02.2021

2021-02-16T16:36

2021-02-16T16:36

2021-02-16T16:36

российская ассоциация электронных коммуникаций

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. "ВТБ Мои Инвестиции" получило специальную награду "Золотое приложение 2020" премии Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в номинации "Инвестиции и коммерция", сообщает ВТБ.Ежегодный конкурс лучших мобильных приложений Рунета "Золотое приложение" проходит в шестой раз. "ВТБ Мои Инвестиции" с момента запуска летом 2018 года третий раз номинируется на конкурс и получает высокую оценку жюри. Как отмечается в сообщении, в приложении (6+) можно за несколько минут открыть брокерский счет, пополнить его и начать совершать сделки с ценными бумагами. В 2020 году был значительно расширен функционал приложения. В частности, реализована возможность использовать искусственный интеллект для формирования портфелей ценных бумаг в робосоветнике, подключен сервис "цели для инвестиций", предоставлена возможность участвовать в IPO и SPO на Московской Бирже, а также во внебиржевом (OTC) IPO.По данным ВТБ, число пользователей приложения "ВТБ Мои Инвестиции" в 2020 году выросло в 4 раза и превысило 1 миллион человек, количество активных клиентов в день увеличилось в 5 раз до 260 тысяч. В четыре раза за год выросло число проводимых в приложении сделок. В январе 2021 года клиенты осуществляли 700 тысяч сделок ежедневно. Оборот вырос в 4,7 раза по сравнению с январем 2020 года – до 70 миллиардов рублей ежедневно. По итогам января на "ВТБ Мои Инвестиции" приходится более 76% сделок с ценными бумагами, совершаемых клиентами ВТБ. Ежемесячный оборот превышает 1,5 триллиона рублей."Мы верим, что инвестиции будут неотъемлемой частью сбережений каждой семьи. Благодаря "ВТБ Мои Инвестиции", уже сегодня все рынки мира у любого жителя нашей страны всегда под рукой в один клик, и мы будем стремиться сделать так, чтобы инвестировать с нами было еще проще и удобнее", - приводится в сообщении комментарий главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, руководителя департамента брокерского обслуживания, старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Владимира Потапова.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская ассоциация электронных коммуникаций, втб, новости компаний - экономика