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Мошенники "зарабатывают" в соцсетях: как не стать жертвой
Мошенники "зарабатывают" в соцсетях: как не стать жертвой
В пандемию расцвело мошенничество в интернете. "Черные кредиторы" обходятся теперь без офисов, сайтов и рекламы на столбах — находят жертв в социальных сетях... РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T08:00
2021-02-16T08:10
мошенничество
центральный банк рф (цб рф)
кредит
экономика
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В пандемию расцвело мошенничество в интернете. "Черные кредиторы" обходятся теперь без офисов, сайтов и рекламы на столбах — находят жертв в социальных сетях. Активизировались нелегальные форекс-дилеры: предлагают инвестировать в экзотические проекты, обещая доходность сто процентов. Как уберечься от обмана — в материале РИА Новости.Как мошенники "зарабатывают" на пандемииВ 2020 году ЦБ выявил полторы тысячи нелегалов на финансовом рынке. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях. "В конце года особенно резко увеличилось количество обращений граждан с жалобами на интернет-проекты, которые предлагают дополнительный доход. Для распространения информации привлекают популярных блогеров. Это плохая тенденция, — отмечает представитель ЦБ. — Ограничение социальных контактов, особенно у молодежи, резко повышает доверие к Сети. И тем более к блогерам, которые часто воспринимаются как очень близкие виртуальные друзья или знакомые".По сравнению с 2019-м злоумышленников убавилось. Прежде всего за счет сокращения "черных кредиторов" в два раза — до 821. В 2018-м их было 2,3 тысячи, напоминает Лях. Если раньше у них были офисы, то из-за пандемии мошенники ушли в онлайн. Ищут клиентов через группы в социальных сетях. Затем привозят деньги на дом, на работу или в условленное место. Чаще всего выдают ссуду под залог единственного жилья. Как правило, проценты по таким займам астрономические. Сохранить квадратные метры крайне сложно. Криптовалюта — приманка от мошенниковВ интернете также действуют нелегальные форекс-дилеры, зарегистрированные в основном в офшорах и Великобритании. По данным ЦБ, в прошлом году их число увеличилось вдвое — до 395. Многие привлекают клиентов через мессенджеры, Skype, IP-телефонию."В коронакризис кошельки пустеют. Доходы опустились до уровня 2010 года, растет безработица. Одни, желая приумножить капитал, сметают все финансовые инструменты подряд, не до конца понимая их сути. Другие обращаются за кредитами в непроверенные организации, подписывают договоры, не вчитываясь, и попадают к мошенникам", — поясняет Роман Семенов, директор по развитию финансовой компании "Бинкор". Все больше финансовых пирамид, предлагающих вложения в криптовалюты. Правда, в не самые популярные. Биткоины покупают реже. Однако расчеты ведут именно этими "монетами". Нечистые на руку финансисты активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, сулящие доходность до 100 процентов в месяц. На них приходится треть выявленных пирамид.Часто мошенники завлекают в псевдостартапы. В частности, в агропромышленные проекты и строительство недвижимости за границей. Обещают сказку: доход "лежа на печи". Лишь переведите деньги.В среднем жертвы пирамид теряют 50-100 тысяч рублей (раньше — 30-50 тысяч). Такие данные приводит ЦБ. Проверяй, а потом доверяй"Первый и основной тезис — ни одна легальная организация, занимающаяся выдачей займов, не ищет клиентов в социальных сетях, на сайтах вакансий и так далее. Если кто-то обратился с предложением в личном сообщении на каком-нибудь ресурсе — 99 процентов, что это именно "черный кредитор", — предупреждает Павел Уткин, ведущий юрист компании ОЮЦ "Парфенон". Во-вторых, нужно удостовериться в легальности компании. Для этого достаточно зайти на сайт Банка России, где есть соответствующий список. ЦБ ведет реестр организаций с лицензиями по выдаче потребительских кредитов, в том числе микрозаймов. Независимо от того, вышел клиент на кредитора или наоборот, законность необходимо проверить. Помимо этого, нужно полностью и внимательно читать договор. "Любой пункт, в котором фигурирует недвижимость заемщика, может стать фатальным. Под выдачей займа часто скрывается продажа. То же самое касается и автотранспорта. При изучении документа стоит обратить внимание на поведение кредитора — нервничает ли он, торопит, начинает куда-то звонить", — говорит эксперт. Оптимальный вариант — не влезать в долги и оформлять долговые продукты только в банках. Но если требуют средства, в разы превышающие сумму займа, или угрожают выселением, срочно обращайтесь в полицию. "Необходимо заявить об угрозах, связываться с юристами и подавать в суд для признания договора кабальным и недействительным. Тогда удастся отделаться переплатой по займу в несколько раз и расходами на юриста, но сохранить собственность", — рекомендует Павел Уткин. Материалы расследования нелегальной деятельности ЦБ направляет в правоохранительные органы. Завели уже 116 уголовных дел, а также 647 административных. Но эффективнее всего против мошенников — ваше собственное благоразумие.
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мошенничество, центральный банк рф (цб рф), кредит, экономика

Мошенники "зарабатывают" в соцсетях: как не стать жертвой

08:00 16.02.2021 (обновлено: 08:10 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий идет по набережной Тараса Шевченко в Москве
Прохожий идет по набережной Тараса Шевченко в Москве - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 фев — РИА Новости, Ирина Бадмаева. В пандемию расцвело мошенничество в интернете. "Черные кредиторы" обходятся теперь без офисов, сайтов и рекламы на столбах — находят жертв в социальных сетях. Активизировались нелегальные форекс-дилеры: предлагают инвестировать в экзотические проекты, обещая доходность сто процентов. Как уберечься от обмана — в материале РИА Новости.

Как мошенники "зарабатывают" на пандемии

В 2020 году ЦБ выявил полторы тысячи нелегалов на финансовом рынке. Об этом сообщил директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях.
"В конце года особенно резко увеличилось количество обращений граждан с жалобами на интернет-проекты, которые предлагают дополнительный доход. Для распространения информации привлекают популярных блогеров. Это плохая тенденция, — отмечает представитель ЦБ. — Ограничение социальных контактов, особенно у молодежи, резко повышает доверие к Сети. И тем более к блогерам, которые часто воспринимаются как очень близкие виртуальные друзья или знакомые".
По сравнению с 2019-м злоумышленников убавилось. Прежде всего за счет сокращения "черных кредиторов" в два раза — до 821. В 2018-м их было 2,3 тысячи, напоминает Лях.
Если раньше у них были офисы, то из-за пандемии мошенники ушли в онлайн. Ищут клиентов через группы в социальных сетях. Затем привозят деньги на дом, на работу или в условленное место. Чаще всего выдают ссуду под залог единственного жилья. Как правило, проценты по таким займам астрономические. Сохранить квадратные метры крайне сложно.

Криптовалюта — приманка от мошенников

В интернете также действуют нелегальные форекс-дилеры, зарегистрированные в основном в офшорах и Великобритании. По данным ЦБ, в прошлом году их число увеличилось вдвое — до 395. Многие привлекают клиентов через мессенджеры, Skype, IP-телефонию.
"В коронакризис кошельки пустеют. Доходы опустились до уровня 2010 года, растет безработица. Одни, желая приумножить капитал, сметают все финансовые инструменты подряд, не до конца понимая их сути. Другие обращаются за кредитами в непроверенные организации, подписывают договоры, не вчитываясь, и попадают к мошенникам", — поясняет Роман Семенов, директор по развитию финансовой компании "Бинкор".
Все больше финансовых пирамид, предлагающих вложения в криптовалюты. Правда, в не самые популярные. Биткоины покупают реже. Однако расчеты ведут именно этими "монетами".
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Нечистые на руку финансисты активно привлекают средства в онлайн-инвестиционные и экономические игры, сулящие доходность до 100 процентов в месяц. На них приходится треть выявленных пирамид.
Часто мошенники завлекают в псевдостартапы. В частности, в агропромышленные проекты и строительство недвижимости за границей. Обещают сказку: доход "лежа на печи". Лишь переведите деньги.
В среднем жертвы пирамид теряют 50-100 тысяч рублей (раньше — 30-50 тысяч). Такие данные приводит ЦБ.

Проверяй, а потом доверяй

"Первый и основной тезис — ни одна легальная организация, занимающаяся выдачей займов, не ищет клиентов в социальных сетях, на сайтах вакансий и так далее. Если кто-то обратился с предложением в личном сообщении на каком-нибудь ресурсе — 99 процентов, что это именно "черный кредитор", — предупреждает Павел Уткин, ведущий юрист компании ОЮЦ "Парфенон".
Во-вторых, нужно удостовериться в легальности компании. Для этого достаточно зайти на сайт Банка России, где есть соответствующий список. ЦБ ведет реестр организаций с лицензиями по выдаче потребительских кредитов, в том числе микрозаймов. Независимо от того, вышел клиент на кредитора или наоборот, законность необходимо проверить.
Помимо этого, нужно полностью и внимательно читать договор. "Любой пункт, в котором фигурирует недвижимость заемщика, может стать фатальным. Под выдачей займа часто скрывается продажа. То же самое касается и автотранспорта. При изучении документа стоит обратить внимание на поведение кредитора — нервничает ли он, торопит, начинает куда-то звонить", — говорит эксперт.
© РИА Новости / Илья ПиталевОбъявления о "быстрых займах"
Объявления о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Объявления о "быстрых займах"
Оптимальный вариант — не влезать в долги и оформлять долговые продукты только в банках.
Но если требуют средства, в разы превышающие сумму займа, или угрожают выселением, срочно обращайтесь в полицию. "Необходимо заявить об угрозах, связываться с юристами и подавать в суд для признания договора кабальным и недействительным. Тогда удастся отделаться переплатой по займу в несколько раз и расходами на юриста, но сохранить собственность", — рекомендует Павел Уткин.
Материалы расследования нелегальной деятельности ЦБ направляет в правоохранительные органы. Завели уже 116 уголовных дел, а также 647 административных. Но эффективнее всего против мошенников — ваше собственное благоразумие.
Монитор с интерактивными онлайн графиками - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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МошенничествоЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)КредитЭкономика
 
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