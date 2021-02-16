https://ria.ru/20210216/mistika-1597568855.html
"Какая-то мистика". Трейлер
"Какая-то мистика". Трейлер
Из подвалов МГУ можно попасть в Метро-2. Сталинские высотки задумывались как “пирамиды” для реинкарнации вождя. А в Коломенском есть “портал в будущее”. Как и почему появились эти легенды? Как на самом деле устроены бункеры ( и можно ли попасть в них из метро), и где сейчас находят клады? Ищем ответы вместе с историками, диггерами и социологами.
2021-02-16T12:00
2021-02-16T12:00
2021-02-16T12:30
какая-то мистика
подкаст
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"Какая-то мистика". Трейлер
Из подвалов МГУ можно попасть в Метро-2. Сталинские высотки задумывались как “пирамиды” для реинкарнации вождя. А в Коломенском есть “портал в будущее”. Как и почему появились эти легенды? Как на самом деле устроены бункеры ( и можно ли попасть в них из метро), и где сейчас находят клады? Ищем ответы вместе с историками, диггерами и социологами.
audio/mpeg
"Какая-то мистика". Трейлер
Из подвалов МГУ можно попасть в Метро-2. Сталинские высотки задумывались как “пирамиды” для реинкарнации вождя. А в Коломенском есть “портал в будущее”. Как и почему появились эти легенды? Как на самом деле устроены бункеры ( и можно ли попасть в них из метро), и где сейчас находят клады? Ищем ответы вместе с историками, диггерами и социологами.
audio/mpeg
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст
"Какая-то мистика". Трейлер
12:00 16.02.2021 (обновлено: 12:30 16.02.2021)
Из подвалов МГУ можно попасть в Метро-2. Сталинские высотки задумывались как “пирамиды” для реинкарнации вождя. А в Коломенском есть “портал в будущее”. Как и почему появились эти легенды? Как на самом деле устроены бункеры ( и можно ли попасть в них из метро), и где сейчас находят клады? Ищем ответы вместе с историками, диггерами и социологами.