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Крым начал готовиться к курортному сезону
Крым начал готовиться к курортному сезону
Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:03
2021-02-16T14:03
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
черное море
новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур – безопасность. "Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима – с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня."Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.
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Крым начал готовиться к курортному сезону

14:03 16.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПляж в поселке Поповка в Крыму
Пляж в поселке Поповка в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур – безопасность. "Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима – с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.
В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня.
"Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.
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Туризмкуда можно лететьКоронавирус в Россиикуда поехатьВадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)ТуризмЧерное мореНовости - ТуризмРеспублика Крым
 
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