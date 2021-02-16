https://ria.ru/20210216/krym-1597680751.html
Крым начал готовиться к курортному сезону
Крым начал готовиться к курортному сезону
Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T14:03
2021-02-16T14:03
2021-02-16T14:03
туризм
куда можно лететь
коронавирус в россии
куда поехать
вадим волченко (министр курортов и туризма крыма)
туризм
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новости - туризм
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур – безопасность. "Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима – с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня."Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.
https://ria.ru/20210206/otpusk-1596175222.html
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РИА Новости
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куда можно лететь, коронавирус в россии, куда поехать, вадим волченко (министр курортов и туризма крыма), туризм, черное море, новости - туризм, республика крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Крым начал подготовку к весенне-летнему сезону, для этого разработан комплексный план мероприятий, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
По его словам, основная задача всех вовлеченных административных и бизнес-структур – безопасность. "Мы понимаем, что ограничительные мероприятия, дезинфекция, социальная дистанция, соблюдение масочного режима – с нами, по крайней мере, на некоторое время. И надеемся, что эти требования будут смягчаться", — сказал Волченко.
В план подготовки к курортному сезону вошли 140 мероприятий, в том числе улучшение качества мобильной связи и транспортной доступности к достопримечательностям. Согласно документу, пляжи должны быть полностью подготовлены к приезду отдыхающих до 1 июня.
"Работы много, но сезон должен быть очень удачным", — отметил министр.