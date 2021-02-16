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В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне. РИА Новости, 16.02.2021
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне.Ранее Новая газета опубликовала материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской республике.Песков отметил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, "что им удалось с ними ознакомиться".
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москва

В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне

13:42 16.02.2021 (обновлено: 13:50 16.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне.
Ранее Новая газета опубликовала материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской республике.
ФСБ рассекретила документы о массовых казнях жителей Крыма гитлеровцами - РИА Новости, 1920, 10.02.2021
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ФСБ рассекретила новые документы о массовых казнях в Крыму
"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом. Поэтому я не могу сказать, стало это сюрпризом или нет. Просто не знаком... Я обязательно ознакомлюсь с ней, но до сих пор я не имел возможности ее прочитать", - сказал Песков в ответ на вопрос, насколько опубликованное стало сюрпризом для Кремля.
Песков отметил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, "что им удалось с ними ознакомиться".
 
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