https://ria.ru/20210216/kreml-1597678033.html
В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне. РИА Новости, 16.02.2021
2021-02-16T13:42
2021-02-16T13:42
2021-02-16T13:50
москва
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что намерен ознакомиться с публикацией "Новой газеты" о внесудебных казнях в Чечне.Ранее Новая газета опубликовала материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской республике.Песков отметил, что подобные материалы касаются правоохранительных органов, и выразил надежду, "что им удалось с ними ознакомиться".
https://ria.ru/20210210/zhiteli-1596793615.html
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