В Кремле ознакомятся с публикациями о внесудебных казнях в Чечне

"Я не могу ответить на ваш вопрос, потому что я не знакомился с этим материалом. Поэтому я не могу сказать, стало это сюрпризом или нет. Просто не знаком... Я обязательно ознакомлюсь с ней, но до сих пор я не имел возможности ее прочитать", - сказал Песков в ответ на вопрос, насколько опубликованное стало сюрпризом для Кремля.